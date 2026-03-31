Автор: Назрин Абдул

Азербайджан делает значительные шаги по возвращению жизни на освобожденные от оккупации территории, реализуя один из самых масштабных проектов постконфликтного восстановления в регионе. Для десятков тысяч людей, вынужденно покинувших свои дома почти на три десятилетия, этот процесс означает не только физическое возвращение, но и восстановление идентичности, достоинства и экономических возможностей.

Основы этого процесса, известного как "Великое возвращение", берут начало в 2016 году, когда апрельские бои стали переломным моментом конфликта. В ходе четырехдневных столкновений Азербайджанская армия восстановила контроль над стратегически важными территориями, что привело к психологическому и политическому сдвигу, заложив основу для будущей реинтеграции.

Важной вехой стал 2017 год, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении села Джоджуг Марджанлы. Этот шаг фактически дал старт программе "Великого возвращения", а само село стало первым успешным примером переселения на ранее оккупированные территории.

Однако масштабные преобразования начались после Отечественной войны 2020 года, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сразу после ее завершения стартовало комплексное восстановление Карабаха и Восточного Зангезура - регионов, серьезно пострадавших за годы оккупации.

На сегодняшний день из государственного бюджета на восстановление и развитие уже выделено более 22,1 миллиарда манатов. В результате свыше 75 тысяч граждан живут и работают на освобожденных территориях, что отражает постепенный, но устойчивый процесс их заселения.

С точки зрения государственной политики важным этапом стало принятие в ноябре 2022 года первой Государственной программы "Великое возвращение", которая институционализировала эти усилия, превратив восстановление из послевоенной меры в долгосрочную стратегию развития. Программа объединяет развитие инфраструктуры, экономическое возрождение и социальную реинтеграцию - три ключевых направления устойчивого заселения.

Одной из наиболее сложных задач на начальном этапе стало разминирование. Масштабная очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов стала необходимым условием для возвращения гражданского населения, подчеркивая важность аспекта безопасности. Параллельно Азербайджан делает ставку на создание современной инфраструктуры, включая дороги, энергетические системы и цифровые сети, фактически формируя "умные" и устойчивые населенные пункты с нуля.

С экономической точки зрения освобожденные регионы рассматриваются как новые центры роста. Их стратегическое положение и ресурсный потенциал открывают возможности для диверсификации экономики за пределами традиционного нефтегазового сектора - задачи, которая давно обозначена в экономической политике страны.

Одним из ключевых драйверов этих преобразований стал Агдамский промышленный парк, который превратился в основу промышленного возрождения Карабаха. Площадь парка превышает 190 гектаров, и он символизирует переход от восстановления к производству, формируя в регионе самодостаточную экономическую экосистему.

Парк предлагает благоприятный инвестиционный климат, включая налоговые и таможенные льготы, что уже привлекло как местных, так и иностранных инвесторов. Здесь развиваются предприятия в самых разных отраслях - от производства строительных материалов и переработки продовольствия до легкой промышленности и сборки высокотехнологичного оборудования.

Такая диверсификация имеет особое значение: локальное производство строительных материалов снижает зависимость от импорта и удешевляет масштабные восстановительные проекты, повышая их эффективность и ускоряя темпы работ.

Не менее важен и социальный эффект. Уже создано около 1 000 постоянных рабочих мест, и этот показатель продолжает расти. Это играет ключевую роль в обеспечении занятости возвращающегося населения, предотвращении повторной миграции и формировании устойчивой социальной среды.

В настоящее время в промышленном парке действуют 30 резидентов и 5 нерезидентов, а общий объем инвестиций достиг почти 150 миллионов манатов. По мере запуска новых предприятий ожидается дальнейший рост производственных мощностей и уровня занятости.

С аналитической точки зрения подход Азербайджана отражает переход от традиционного постконфликтного восстановления к модели комплексного регионального развития. Речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, но и о создании экономически жизнеспособной, социальной и технологически современной среды.

Преобразование Карабаха и Восточного Зангезура может стать примером эффективной постконфликтной реконструкции, где речь идет не просто о восстановлении прошлого, а о создании более устойчивого и современного будущего.