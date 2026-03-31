В смартфонах Google без причин начала ломаться вспышка

Пользователи флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro пожаловались на проблемы с LED-вспышкой. Жалобы активно публикуются на платформе Reddit и носят регулярный характер с момента начала продаж модели, сообщает MT.Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам пользователей, неисправность проявляется по-разному: в ряде случаев фиксируется оплавление защитной линзы вспышки, в других - потемнение светодиода или растрескивание элементов. Последние сообщения о подобных инцидентах появились в конце марта.

Большинство жалоб касается исключительно модели Pixel 10 Pro, что может указывать на потенциальный производственный дефект. При этом эксперты отмечают, что LED-вспышки в смартфонах в целом подвержены нагреву при длительном использовании, особенно в режиме фонарика.

Перегрев может усиливаться при длительной непрерывной работе, например, если устройство случайно активируется в кармане или остается включенным на протяжении нескольких часов без автоматического отключения.

Официальных комментариев относительно ломающихся вспышек от Google не было.