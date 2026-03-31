Спрос падает, цены растут

В последнее время в Азербайджане снижается интерес к строительному рынку и уменьшаются инвестиции в эту сферу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в январе-феврале 2026 года сектор сократился на 31%.

Если в 2014 году на каждые 1 000 человек приходилось 2,5 квартиры, то в 2019 году этот показатель составлял 8,8.

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде объясняет это тем, что после ужесточения правил градостроительства в последние годы строительный бум в стране заметно ослаб.

По его словам, хотя темпы строительства замедлились, цены на жилье почти удвоились: если пять лет назад средняя стоимость квадратного метра составляла 1 500 манатов, то сейчас она достигла 3 000 манатов.

Кроме того, из-за войны между Россией и Украиной и событий на Ближнем Востоке в Азербайджане увеличилось число людей, интересующихся недвижимостью. Эксперт отмечает, что высокие цены на новые квартиры повышают спрос на жилье в старых советских домах.