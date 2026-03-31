Как дожди в Азербайджане повлияют на стоимость овощей и фруктов?

Интенсивные дожди последних дней вызвали проблемы в регионах, и в отрасли сельского хозяйства тоже наблюдаются определенные последствия.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Milli.Az заявил председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли.

По его словам, переувлажнение почвы, наводнения и подтопления наносят серьезный ущерб полям. В таких условиях повреждается корневая система растений, падает урожайность, а некоторые участки могут стать полностью непригодными.

Экономист отметил, что особенно уязвимы к такой погоде культуры, выращиваемые на открытом воздухе. Наибольший ущерб получают овощеводство, зерноводство и садоводство.

"Овощи, например помидоры и огурцы, быстро портятся от избытка влаги. На зерновых полях растения могут ложиться на землю, а у фруктовых деревьев опадают цветки и повышается риск болезней", - пояснил он.

А. Насирли добавил, что сильные дожди косвенно сказываются и на животноводческой отрасли. По его словам, пастбища превращаются в грязь, кормовая база ослабевает, и продуктивность животных падает.

Что касается цен, экономист пояснил, что их рост в первую очередь зависит от масштаба ущерба.

"Если потери урожая будут значительными, предложение на рынке сократится, и цены могут вырасти. Особенно это быстро заметно на скоропортящихся продуктах. При этом, если ущерб носит локальный характер и есть возможность импорта, рост цен будет либо незначительным, либо кратковременным.

В целом такая погода представляет риск для сельского хозяйства, а масштаб последствий напрямую зависит от силы и продолжительности дождей", - добавил специалист.