Началась подготовка к следующему Музыкальному фестивалю «Харыбюльбюль»

14-15 мая в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры пройдет IX Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль".

Как передает Day.Az, фестиваль традиционно запомнится интересной программой и выступлениями талантливых деятелей искусства из разных стран мира.

Одной из основных целей фестиваля является содействие развитию культурного диалога и продвижение творческого обмена между музыкантами. Именно поэтому на Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", являющийся значимым культурным событием, приглашены, наряду с азербайджанскими исполнителями и музыкальными коллективами, также деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Японии и других стран.

Фестиваль стартует 14 мая концертом на Джыдыр-дюзю. Мероприятие продлится два дня и охватит ряд локаций в Шуше.

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", носящий имя цветка, символизирующего Шушу, проводится с 1989 года. В том году в мае фестиваль был организован в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде, педагога, народного артиста Сеида Шушинского в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района, продолжился в Шуше и завершился финальным концертом в Агдаме.

С 1990 года фестиваль получил международный статус. В период карабахского конфликта основные концерты фестиваля проходили в Агдаме. Некоторые концерты проводились также в Барде и Агджабеди. После исторической победы в Отечественной войне и освобождения наших земель от оккупации фестиваль вновь вернулся в Шушу. Некоторые концерты фестиваля прошли и в городе Лачин.

Этот праздник дружбы и музыки, в котором участвуют многочисленные музыканты из разных стран мира, не только способствует сохранению богатых традиций нашего культурного наследия, но и вносит вклад в укрепление межкультурного диалога.