Китай и Пакистан предложили мирную инициативу по Ближнему Востоку Китай и Пакистан выступили с мирной инициативой из пяти пунктов в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Пакистана, инициатива была представлена после встречи в Пекине министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара с его китайским коллегой Ван И. Текст инициативы следующий:
Текст инициативы следующий:
- Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению войны и предотвращению ее дальнейшей эскалации;
- Мирные переговоры должны начаться в самое ближайшее время с учетом суверенитета и безопасности Ирана, а также стран Персидского залива. Китай и Пакистан готовы поддержать все стороны, инициирующие эти переговоры;
- Необходимо прекратить атаки на невоенные объекты и гражданскую инфраструктуру;
- Должна быть обеспечена безопасность судоходных маршрутов в Ормузском проливе. Китай и Пакистан призывают все стороны гарантировать безопасность экипажей судов, находящихся в проливе, и восстановить свободное судоходство через него;
- Нужно достичь договоренности о создании комплексного механизма мира на основе Устава ООН.
