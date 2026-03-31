Китай и Пакистан предложили мирную инициативу по Ближнему Востоку

Китай и Пакистан выступили с мирной инициативой из пяти пунктов в связи с продолжающейся войной на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Пакистана, инициатива была представлена после встречи в Пекине министра иностранных дел Пакистана Исхака Дара с его китайским коллегой Ван И.

Текст инициативы следующий:

  • Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению войны и предотвращению ее дальнейшей эскалации;
  •  Мирные переговоры должны начаться в самое ближайшее время с учетом суверенитета и безопасности Ирана, а также стран Персидского залива. Китай и Пакистан готовы поддержать все стороны, инициирующие эти переговоры;
  •  Необходимо прекратить атаки на невоенные объекты и гражданскую инфраструктуру;
  •  Должна быть обеспечена безопасность судоходных маршрутов в Ормузском проливе. Китай и Пакистан призывают все стороны гарантировать безопасность экипажей судов, находящихся в проливе, и восстановить свободное судоходство через него;
  •  Нужно достичь договоренности о создании комплексного механизма мира на основе Устава ООН.