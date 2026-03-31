КСИР планирует удары по американским компаниям на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на покушения будет наносить удары по американским компаниям на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, легитимными целями станут IT-компании и фирмы, работающие в сфере искусственного интеллекта, которые, как утверждается, участвовали в планировании атак.

"Сотрудникам этих предприятий рекомендуем немедленно покинуть рабочие места ради собственной безопасности. Жителям, проживающим вблизи этих объектов, также следует переместиться в безопасные места в радиусе 1 км", - говорится в заявлении.

В списке упоминаются Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta и другие компании.

Отмечается, что атаки на эти компании могут начаться с 1 апреля.