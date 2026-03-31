Президент «Фенербахче» попал в ДТП

Президент "Фенербахче" Садеттин Саран попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, авария произошла в Стамбуле.

По информации агентства, Саран ехал из дома на стадион. Сам президент не пострадал, а его водитель получил легкие травмы.

Напомним, Саран был избран президентом "Фенербахче" в сентябре прошлого года.