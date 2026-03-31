https://news.day.az/sport/1825162.html Президент «Фенербахче» попал в ДТП Президент "Фенербахче" Садеттин Саран попал в ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, авария произошла в Стамбуле. По информации агентства, Саран ехал из дома на стадион. Сам президент не пострадал, а его водитель получил легкие травмы. Напомним, Саран был избран президентом "Фенербахче" в сентябре прошлого года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре