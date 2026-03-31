Трамп отказался раскрывать планы переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп не стал раскрывать, планирует ли направить переговорную команду в Пакистан или другую страну для контактов с Ираном.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью газете The New York Post.
"Я не хочу этого говорить. Я не могу рассказывать вам обо всем. Вы хотите, чтобы я раскрыл свою стратегию?" - отметил Трамп.
При этом, несмотря на прогнозы скорого завершения конфликта, американский лидер сохраняет пространство для маневра: в регион переброшены тысячи военнослужащих, включая две десантные группы для возможных наземных операций.
