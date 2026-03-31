Фискальная политика Азербайджана сохраняет стимулы для экономического роста

Фискальная политика Азербайджана по-прежнему в целом сохраняет стимулы для экономического роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете нидерландской компании ING Group.

"С точки зрения доходов, бюджетные поступления в 2025 году снизились, в основном из-за топливной составляющей. Доходы от топлива остаются нестабильными из-за более низких цен на нефть и снижения экспортных объемов в прошлом году, тогда как нетопливные доходы оставались сравнительно стабильными. С точки зрения расходов, рост социальных выплат, увеличение расходов на оборону и сохраняющийся высокий уровень капитальных затрат продолжают поддерживать рост бюджетных расходов. Война в соседнем Иране создает дополнительные риски увеличения расходов на оборону и безопасность", - говорится в отчете ING.

Компания отмечает, что из-за двойного давления на доходы и расходы консолидированный бюджетный профицит сократился быстрее, чем ожидалось: с 4,0% ВВП в 2024 году до 2,6% ВВП в 2025 году и примерно 2,1% ВВП в настоящее время.

"Государственный бюджетный дефицит остается на уровне около 7% ВВП, однако он в значительной степени компенсируется доходами от топлива. Важно, что фискальный безубыточный уровень для Азербайджана остается в пределах 10-летнего диапазона. Прочные основы - отраженные в годовых доходах в размере 210 млн долларов США на каждый доллар за баррель нефти в 2025 году (что, однако, включает доходы от инвестиций суверенного фонда) - помогли удержать безубыточную цену на нефть на стабильном уровне около 59 долларов за баррель, несмотря на рост расходов", - отмечается в отчете.