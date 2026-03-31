Фискальная политика Азербайджана сохраняет стимулы для экономического роста - ING Group
Фискальная политика Азербайджана по-прежнему в целом сохраняет стимулы для экономического роста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете нидерландской компании ING Group.
"С точки зрения доходов, бюджетные поступления в 2025 году снизились, в основном из-за топливной составляющей. Доходы от топлива остаются нестабильными из-за более низких цен на нефть и снижения экспортных объемов в прошлом году, тогда как нетопливные доходы оставались сравнительно стабильными. С точки зрения расходов, рост социальных выплат, увеличение расходов на оборону и сохраняющийся высокий уровень капитальных затрат продолжают поддерживать рост бюджетных расходов. Война в соседнем Иране создает дополнительные риски увеличения расходов на оборону и безопасность", - говорится в отчете ING.
Компания отмечает, что из-за двойного давления на доходы и расходы консолидированный бюджетный профицит сократился быстрее, чем ожидалось: с 4,0% ВВП в 2024 году до 2,6% ВВП в 2025 году и примерно 2,1% ВВП в настоящее время.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре