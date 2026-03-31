В некоторых частях двух районов Баку не будет газа

Завтра в Хазарском и Гарадагском районах Баку возникнут перебои с подачей природного газа.

Об этом Day.Az сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Сообщается, что в Хазарском районе столицы будут проводиться ремонтно-монтажные работы, а в Гарадагском районе будет устранена выявленная утечка газа.

В связи с этим 1 апреля с 10:00 подача газа будет временно приостановлена в некоторых частях поселков Сахиль, Гала и Бузовна, а также в жилом массиве Станция Гала.