https://news.day.az/society/1825179.html
В некоторых частях двух районов Баку не будет газа
Сообщается, что в Хазарском районе столицы будут проводиться ремонтно-монтажные работы, а в Гарадагском районе будет устранена выявленная утечка газа.
В связи с этим 1 апреля с 10:00 подача газа будет временно приостановлена в некоторых частях поселков Сахиль, Гала и Бузовна, а также в жилом массиве Станция Гала.
