В Азербайджане скончался известный поэт - ФОТО
Известный поэт Алескер Алиоглу скончался в Горанбое в возрасте 73 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, Алескер Алиоглу скончался в результате сердечного приступа.
Отметим, что Алескер Алиоглу был автором многих известных детских стихотворений. Он являлся членом Союза писателей Азербайджана и Союза писателей СССР.
Его стихи были переведены на многие иностранные языки - белорусский, русский, узбекский и турецкий.
