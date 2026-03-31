В Азербайджане скончался известный поэт

Известный поэт Алескер Алиоглу скончался в Горанбое в возрасте 73 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, Алескер Алиоглу скончался в результате сердечного приступа.

Отметим, что Алескер Алиоглу был автором многих известных детских стихотворений. Он являлся членом Союза писателей Азербайджана и Союза писателей СССР.

Его стихи были переведены на многие иностранные языки - белорусский, русский, узбекский и турецкий.