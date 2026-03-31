В Загатале произошло дорожно-транспортного происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла вечером на участке автодороги Загатала-Гах, проходящем через территорию села Гёзбарах.

Столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 под управлением жителя района Рамазана Махмудова и автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял Азиз Мусеим оглу Керимов.

В результате аварии Керимов получил травмы различной степени тяжести, оказался зажат за рулем и был извлечен спасателями, после чего передан бригаде врачей. Другой водитель - Р. Махмудов - также получил травмы.

Оба пострадавших были госпитализированы в Загатальскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.