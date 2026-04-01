Сборная Турции вышла в финальную стадию ЧМ-2026

Сборная Турции победила Косово в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира-2026 - 1:0. Игра прошла на стадионе "Фадил Воккри" в Приштине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, автором единственного гола стал Керем Актюркоглу, который отличился на 53-й минуте.

Турция сыграет на чемпионате мира-2026 в группе D с национальными командами США, Парагвая и Австралии. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Впервые в нем примут участие 48 сборных.

Сборная Турции дважды выходила в финальную стадию чемпионата мира по футболу - в 1954 году команда завершила борьбу на групповом этапе, а в 2002-м заняла третье место.