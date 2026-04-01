https://news.day.az/world/1825204.html
Нетаньяху заявил о новых союзах против Ирана
Израиль создает новые союзы против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращением к нации.
"Мы создаем новые союзы с важными странами региона против общей иранской угрозы. И я надеюсь, что совсем скоро, граждане Израиля, смогу рассказать вам больше об этих важных союзах", - сказал он.
Ранее глава МИД Ирана заявил, что Тегеран согласится только на полное прекращение боевых действий.
