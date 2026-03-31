Иран согласится только на полное прекращение боевых действий - глава МИД
Иран согласится лишь на полное прекращение боевых действий во всём регионе, а не на временную паузу.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Тегеран не рассматривает вариант временного перемирия и настаивает именно на полном прекращении боевых действий", - сказал он.
Глава иранского МИД также подчеркнул, что пока не принято решение о переговорах с Соединенными Штатами, и Иран относится к такой возможности с осторожностью.
Арагчи подтвердил, что между Тегераном и Вашингтоном происходил обмен сообщениями - как напрямую, так и через дружественные страны региона. Однако, по его словам, это не означает начала переговоров.
Он также отметил, что Иран не ответил на 15 предложений США и не направлял никаких собственных условий, а все контакты проходят через Министерство иностранных дел и соответствующие структуры безопасности.
