Иран согласится только на полное прекращение боевых действий

Иран согласится лишь на полное прекращение боевых действий во всём регионе, а не на временную паузу.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Тегеран не рассматривает вариант временного перемирия и настаивает именно на полном прекращении боевых действий", - сказал он.

Глава иранского МИД также подчеркнул, что пока не принято решение о переговорах с Соединенными Штатами, и Иран относится к такой возможности с осторожностью.

Арагчи подтвердил, что между Тегераном и Вашингтоном происходил обмен сообщениями - как напрямую, так и через дружественные страны региона. Однако, по его словам, это не означает начала переговоров.

Он также отметил, что Иран не ответил на 15 предложений США и не направлял никаких собственных условий, а все контакты проходят через Министерство иностранных дел и соответствующие структуры безопасности.