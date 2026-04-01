ОАЭ ввели запрет на въезд и транзит для граждан Ирана

ОАЭ ввели запрет на въезд и транзит для всех владельцев иранских паспортов. Как передает Day.Az, ограничение распространяется в том числе на тех, у кого есть действующий вид на жительство в ОАЭ (включая "золотые визы"), туристические визы, а также на пассажиров транзитных рейсов через Дубай.