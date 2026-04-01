ОАЭ ввели запрет на въезд и транзит для граждан Ирана
ОАЭ ввели запрет на въезд и транзит для всех владельцев иранских паспортов.
Как передает Day.Az, ограничение распространяется в том числе на тех, у кого есть действующий вид на жительство в ОАЭ (включая "золотые визы"), туристические визы, а также на пассажиров транзитных рейсов через Дубай.
Авиакомпании уже начали применять это ограничение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре