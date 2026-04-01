https://news.day.az/sport/1825212.html Швеция победила Польшу и вышла в финальную стадию ЧМ-2026 - ВИДЕО Сборная Швеции победила Польшу в стыковом матче за выход в финальную стадию ЧМ-2026 - 3:2. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у шведов отличились Энтони Эланга, Густаф Лагербилке и Виктор Дьекереш. У поляков забили Никола Залевски и Кароль Свидерски. Гол Дьекереша на 88-й минуте стал решающим в матче.
Сборная Швеции благодаря победе прошла в финальную стадию ЧМ-2026 и сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Шведы примут участие в чемпионате мира в 13-й раз в своей истории.
