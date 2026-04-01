Швеция победила Польшу и вышла в финальную стадию ЧМ-2026

Сборная Швеции победила Польшу в стыковом матче за выход в финальную стадию ЧМ-2026 - 3:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у шведов отличились Энтони Эланга, Густаф Лагербилке и Виктор Дьекереш. У поляков забили Никола Залевски и Кароль Свидерски. Гол Дьекереша на 88-й минуте стал решающим в матче.

Сборная Швеции благодаря победе прошла в финальную стадию ЧМ-2026 и сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Шведы примут участие в чемпионате мира в 13-й раз в своей истории.