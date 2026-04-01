Нетаньяху утверждает, что Иран потратил на военные программы почти $1 трлн

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран потратил на свои военные программы почти $1 трлн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выступая с обращением к нации, которое транслировало израильское телевидение, Нетаньяху в очередной раз привел версию, согласно которой Тегеран целенаправленно стремился уничтожить Израиль, "захватить Ближний Восток и угрожать всему миру".

С этой целью, по мнению Нетаньяху, исламская республика направляла большие ресурсы на развитие ядерной и ракетной программ, преодолевая при этом жесткие санкции.

"Теперь я хочу сообщить вам, что за эти годы все это обошлось Ирану почти в $1 трлн. И теперь мы можем сказать: триллион ушел в никуда", - утверждал израильский премьер.

Ранее Нетаньяху заявил о новых союзах против Ирана.