Гороскоп на 1 апреля

Сегодня гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же - способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Овен все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию завтра не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Овна все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Телец

Сегодня Телец может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Тельца. Сам же Телец (как это принято у генералов) расторопностью завтра тоже отличаться не будет.

Близнецы

Сегодня в голове у Близнецов прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Близнецов с удвоенной силой, весь день они могут провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть завтра немного. Зато этот день хорош для общения и новых знакомств. Не исключено, что одно из этих знакомств окажется перспективным!

Рак

Если вчера Рак затеял какое-то большое дело по дому, то завтра по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Рака будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству завтра могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Лев

Сегодня Лев может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Лев то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Лев не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Дева

Сегодня Дева рискует на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Дева настроена на борьбу с килограммами, завтра ей лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Завтра где один, там и пятнадцать!

Весы

Сегодня у Весов день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Весы поддадутся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если завтра они возьмутся за дела, то пыль при этом могут поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

Скорпион

Сегодня день у Скорпиона пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Скорпиона повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Скорпион с удовольствием отдастся этому занятию. И это завтра будет самым правильным решением, потому что любая активность завтра, увы, чревата хаосом.

Стрелец

Сегодня с самого утра Стрельцу может не давать покоя какая-то глобальная идея. Стрелец будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Козерог

Сегодня Козерога практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Козерога явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Водолей

Сегодня Водолею захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Водолею. Так что лучше уж завтра никого не тормошить, а заняться своими делами.

Рыбы

Сегодня энергетический потенциал Рыб будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдут сами Рыбы. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда... Увы, динамит есть динамит!