Российский военно-транспортный самолет врезался в скалу - много погибших - ОБНОВЛЕНО
02:36
Российский военно-транспортный самолет Ан-26, связь с которым ранее была утеряна, врезался в скалу.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник с места катастрофы.
В результате крушения самолета погибли 29 человек, из которых 23 пассажира и 6 членов экипажа.
"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - сказали в Минобороны России.
На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России. Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность.
01:17
Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна во время планового перелета над Крымом, судьба экипажа и пассажиров неизвестна.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.
"31 марта около 19:00 (по бакинскому времени) при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Поражающего воздействия по самолету не было", - сказали там.
В ведомстве отметили, что "в предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы".
"Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна", - уточнили там.
