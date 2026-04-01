Российский военно-транспортный самолет врезался в скалу

02:36

Российский военно-транспортный самолет Ан-26, связь с которым ранее была утеряна, врезался в скалу.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник с места катастрофы.

В результате крушения самолета погибли 29 человек, из которых 23 пассажира и 6 членов экипажа.

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, 6 членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", - сказали в Минобороны России.

На месте катастрофы работает комиссия Минобороны России. Поражающего воздействия по самолету не было. Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность.

01:17

Связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 потеряна во время планового перелета над Крымом, судьба экипажа и пассажиров неизвестна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.

"31 марта около 19:00 (по бакинскому времени) при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Поражающего воздействия по самолету не было", - сказали там.

В ведомстве отметили, что "в предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы".

"Судьба экипажа и находившихся на борту пассажиров в настоящее время неизвестна", - уточнили там.