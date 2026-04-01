Сегодня в ряде населенных пунктов Нахчывана не будет света

Завтра в ряде населенных пунктов Нахчывана не будет электричества.

Как сообщает Day.Az, на подстанции Керимбейли 35/10 кВ, которая питается от подстанции Халхал 110/35 кВ, будут проводиться плановые ремонтные работы.

1 апреля с 11:00 до 14:00 в связи с ремонтом подача электроэнергии по линиям 10 кВ, питающимся от подстанции Керимбейли, будет временно приостановлена.

По этой причине напряжение будет отсутствовать на линиях электропередачи "Су кямяри", Керимбейли, Зейнаддин, село Сираб, завод Сираб, Космос, Гёйнюк и "Гушчулуг".

Через указанные линии электроэнергией обеспечиваются села Дизе, Карагала, Кельбеорудж Дизе, Кюльтепе, Керимбейли, село Сираб, завод Сираб, Зейнаддин, Гахаб, Нахышнэргиз, Наджафали Дизе, Нахаджир, Гёйнюк, Ярымджа, Бадашган и Хадживар - в этих населенных пунктах подача электроэнергии также будет временно прекращена.

После завершения ремонтных работ электроснабжение будет восстановлено.