Вступил в силу запрет на импорт, производство и продажу электронных сигарет в Азербайджане

С сегодняшнего дня в Азербайджане запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено изменениями в закон "О табаке и табачных изделиях".

Согласно закону, электронной сигаретой считается устройство, предназначенное для поступления в организм человека пара - с содержанием никотина или без него - через дыхательные пути. Такое устройство может использоваться с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон, а также может быть как одноразовым, так и с возможностью многократной заправки.

При этом изделия из нагреваемого табака не считаются электронными сигаретами. Нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (или табачной смеси) и нетабачных компонентов, который при нагревании без возгорания и без образования табачного дыма образует никотиносодержащий аэрозоль, предназначенный для вдыхания.

Таким образом, никотиносодержащие электронные сигареты запрещаются в обороте и приравниваются к табачным изделиям.