То, чем стоит гордиться: Азербайджан стабильности и защищенности в неспокойном мире

Автор: Акпер Гасанов

Публикация очередного отчета Institute for Economics and Peace под названием Global Terrorism Index 2026 стала важным сигналом для политиков, инвесторов и экспертного сообщества. В условиях, когда терроризм остается одним из ключевых вызовов XXI века, подобные рейтинги дают возможность объективно оценить уровень угроз и устойчивость государств к ним.

Согласно данным GTI, глобальная карта террористической активности продолжает демонстрировать тревожные тенденции. В числе стран с наивысшим уровнем угрозы вновь оказались такие государства, как Пакистан, Буркина-Фасо и Нигер. Эти страны занимают первые позиции рейтинга, что отражает глубокие структурные проблемы безопасности, слабость государственных институтов и активность радикальных группировок.

В первой двадцатке также присутствуют государства, которые традиционно ассоциируются с зонами нестабильности: Сирия, Израиль, Афганистан, Индия, Россия и Иран. Даже такие развитые страны, как США, Германия и Франция, остаются в зоне риска, что подчеркивает глобальный характер угрозы терроризма. На этом фоне особенно показателен результат Азербайджан. Согласно отчету, страна заняла 93-е место с индексом 0,123, улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом.

Бесспорно, что перед нами наглядное подтверждение устойчивости, эффективности государственной политики и высокого уровня общественной безопасности. Сегодня, когда Ближний Восток фактически превратился в пространство перманентной нестабильности и локальных конфликтов, значение внутренней безопасности приобретает особую ценность.

Регион, включающий такие страны, как Сирия и Иран, остается ареной сложных геополитических противостояний, где террористическая активность тесно переплетается с военными действиями. Но и Европа, вопреки распространенному мнению, уже давно не является "тихой гаванью". Продолжающаяся более четырех лет российско-украинская война радикально изменила архитектуру безопасности на континенте. Однако дело не только в этом.

Страны Старого Света регулярно сталкиваются с терактами на религиозной и национальной почве, ростом экстремизма и ухудшением криминогенной обстановки. В таких странах, как Франция и Германия, вопросы безопасности становятся центральными в политической повестке. На этом фоне Азербайджан выглядит как редкое исключение - как остров стабильности не только на Южном Кавказе, но и в более широком геополитическом пространстве.

Успех Азербайджана в рейтинге GTI - это результат комплексного подхода. Во-первых, речь идет о сильных институтах государственной власти, которые способны эффективно реагировать на любые угрозы. Во-вторых, это системная работа правоохранительных органов и спецслужб, направленная не только на пресечение, но и на профилактику террористической деятельности.

Важную роль играет и социальная политика. Эффективная интеграция различных этнических и религиозных групп, а также высокий уровень общественного консенсуса создают среду, в которой радикальные идеи не находят широкой поддержки. Наконец, нельзя не отметить геополитическую сбалансированность внешней политики нашей страны, которая позволяет избегать втягивания в деструктивные конфликты и минимизировать внешние риски.

И тут стоит отметить, что отчеты GTI, публикуемые Institute for Economics and Peace, активно используются такими структурами, как ООН, ОЭСР и Всемирный банк. Они служат важным ориентиром для инвесторов, оценивающих риски вложений в ту или иную страну. В этом контексте высокий уровень безопасности Азербайджана становится не только фактором внутренней стабильности, но и мощным экономическим преимуществом. Инвесторы предпочитают юрисдикции, где минимизированы риски, связанные с терроризмом и политической нестабильностью.

Еще одним подтверждением высокого уровня безопасности страны является рост туристического потока. Миллионы людей ежегодно посещают Азербайджан и практически единодушно отмечают чувство спокойствия и защищенности. Это особенно важно в современном мире, где выбор туристического направления во многом определяется именно фактором безопасности. В этом смысле Азербайджан формирует уникальное конкурентное преимущество, сочетая богатое культурное наследие с высоким уровнем общественного порядка.

Так что, результаты Global Terrorism Index 2026 - это объективное подтверждение того, что Азербайджан сумел выстроить эффективную модель безопасности, которая работает в условиях глобальной нестабильности. В мире, где безопасность становится дефицитом, Азербайджан демонстрирует, что устойчивость и стабильность - это результат продуманной государственной политики и общественного консенсуса. И именно этим страна по праву может гордиться.