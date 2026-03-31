В Гедабейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, грузовой автомобиль марки Shacman, находившийся в движении, столкнулся с легковым автомобилем. В результате несколько человек получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.