Башню Республики в Анкаре подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО
В связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев в знак уважения к светлой памяти шехидов Башня Республики в Анкаре была подсвечена цветами флага Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято руководством муниципалитета Кечиорен в Анкаре.
Посольство Азербайджана в Турции выразило благодарность муниципалитету Кечиорен за этот значимый жест солидарности и братства.
