Башню Республики в Анкаре подсветили цветами флага Азербайджана

В связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев в знак уважения к светлой памяти шехидов Башня Республики в Анкаре была подсвечена цветами флага Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято руководством муниципалитета Кечиорен в Анкаре.

Посольство Азербайджана в Турции выразило благодарность муниципалитету Кечиорен за этот значимый жест солидарности и братства.