Лига наций: Люксембург и Латвия добыли победы

31 марта в ответном стыковом матче Лиги наций C/D Люксембург встречался с Мальтой. Хозяева поля победили со счетом 3:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Люксембург первым забил в середине первого тайма - отличился Тиль. На 51-й минуте Люксембург забил снова. Хозяева провели удачную контратаку, Синани вышел один на один с голкипером и реализовал шанс.

Точку в этой встрече на 70-й минуте поставил Морейра.

Люксембург по сумме двух встреч победил 5:0 и сохранил прописку в Лиге С.

В параллельном матче Латвия принимала Гибралтар. Латвийцы одолели соперника со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 45-й минуте - гол на счету Вейпа.

Латвия по сумме двух встреч победила 2:0 и проведет следующий розыгрыш Лиги наций в дивизионе С. Гибралтар будет играть в Лиге D.