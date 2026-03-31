Кто должен оплатить ремонт поврежденных после дождей автомобилей?

В Азербайджане из-за сильных дождей на некоторых дорогах возникли проблемы, в результате чего десятки автомобилей получили повреждения, а водители понесли материальный ущерб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, осадки, превысившие норму, привели к серьезным последствиям на ряде дорог.

Образовавшиеся просадки и ямы буквально стали ловушкой для водителей. У некоторых водителей автомобили на таких участках вышли из строя.

Кто должен компенсировать причиненный ущерб?

Как показал проведенный среди водителей опрос, повреждения автомобилей на разрушенных дорогах они в большинстве случаев оплачивают сами.

Однако, согласно закону, если автомобилю причинен ущерб из-за просадки дороги, препятствия или проблемы, которую не устранила соответствующая структура, то компенсацию должна выплачивать именно эта организация.

По словам эксперта Эльдениза Джафарова, в таком случае водитель должен обратиться в соответствующее ведомство.

Эксперт также отметил, что если в компенсации будет отказано, гражданин может обратиться в суд. При этом главное - правильно определить организацию, ответственную за возникшую проблему.

