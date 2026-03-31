Поединок Тофика Мусаева признан лучшим боем марта в UFC

Поединок между азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом официально признан лучшим боем марта (Fight of the Month).Это противостояние, прошедшее в рамках турнира в Сиэтле, было отмечено экспертами за невероятную динамику и бескомпромиссный характер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соответствующую информацию распространила пресс-служба UFC.

Напомним, что Тофик Мусаев одержал уверенную победу над своим оппонентом единогласным решением судей. По итогам трех раундов арбитры выставили счета 29:28, 29:27 и 30:27 в пользу азербайджанского спортсмена.