Поединок Тофика Мусаева признан лучшим боем марта в UFC
Поединок между азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым и чилийцем Игнасио Бахамондесом официально признан лучшим боем марта (Fight of the Month).Это противостояние, прошедшее в рамках турнира в Сиэтле, было отмечено экспертами за невероятную динамику и бескомпромиссный характер.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соответствующую информацию распространила пресс-служба UFC.
Напомним, что Тофик Мусаев одержал уверенную победу над своим оппонентом единогласным решением судей. По итогам трех раундов арбитры выставили счета 29:28, 29:27 и 30:27 в пользу азербайджанского спортсмена.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре