В Испании обнаружили тоннель для контрабанды наркотиков из Марокко - ФОТО
Испанская полиция обнаружила тоннель для контрабанды наркотиков в североафриканском анклаве Сеута.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, он был оснащен железнодорожной системой и подземными кранами для транспортировки гашиша из Марокко в Испанию.
В правоохранительных органах сообщили, что сооружение было скрыто под промышленным складом. Тоннель имел трехуровневую структуру: спускную шахту, промежуточное помещение для хранения паллет, а также сам подземный проход.
По данным полиции, тоннель использовался для незаконной доставки наркотиков через границу.
