В Испании обнаружили тоннель для контрабанды наркотиков из Марокко

Испанская полиция обнаружила тоннель для контрабанды наркотиков в североафриканском анклаве Сеута.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, он был оснащен железнодорожной системой и подземными кранами для транспортировки гашиша из Марокко в Испанию.

В правоохранительных органах сообщили, что сооружение было скрыто под промышленным складом. Тоннель имел трехуровневую структуру: спускную шахту, промежуточное помещение для хранения паллет, а также сам подземный проход.

По данным полиции, тоннель использовался для незаконной доставки наркотиков через границу.