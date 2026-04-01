За курение электронных сигарет будут штрафовать

С сегодняшнего дня за использование электронных сигарет в местах, где запрещено курение, в том числе на улицах и в других общественных местах, будет применяться штраф.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено изменениями в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно закону, с 1 апреля за использование электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

Отмечается, что к таким местам относятся образовательные и медицинские учреждения, рестораны, кафе и бары, торговые объекты, общественный транспорт, станции метро, аэропорты, вокзалы, детские площадки, лифты, подъезды многоквартирных домов, автозаправочные станции, а также другие общественные и рабочие места.

Кроме того, согласно изменениям в закон "О табаке и табачных изделиях", с 1 апреля запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет.