Дом, магазин, автомойка – армяне начали расплачиваться за оккупацию

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне армянские паблики сообщили, что в селе Киранц Товушского марза Армении установлен последний пограничный столб. Столб охраняет спецназ. Охраняет не от азербайджанцев, а от своих соплеменников. Потому что два дома, три магазина и автомойка этого села после демаркации остались на территории Азербайджана. Это мизерная часть от той цены, которую Армения должна заплатить и, непременно, заплатит за оккупацию. Жаль, что за преступления своих лидеров, как и в случае с селом Шурнух, снова расплачиваются простые люди, но лидеры тоже не уйдут от неминуемой расплаты. И не будем забывать, что этих лидеров в свое время выбирало и поддерживало большинство тех самых простых людей, которым приходится сегодня платить по счетам оккупантов..

В селе траур, вой и плач. Оппозиционная и реваншистская пропаганда использует жителей Киранца как статистов в своих представлениях. Массовки, правда, удалось собрать немного, потому что дороги к селу перекрыты полицией. Аж самого Србазана со товарищи не пропустили. Потерпев поражение в Ереване, поп-мошенник вернулся в Тавуш, причем на машине, а не пешком. Метод Пашиняна в его исполнении не сработал - народ за ним не пошел, и Србазан решил не утруждать свои белые ножки пешим походом в обратном направлении.

Надо сказать, с проверенными и вроде неплохо себя показавшими прежде методами и технологиями армянской пропаганды творится что-то неладное. Они больше не работают. Но агитпроп продолжает по инерции их применять. Сегодня теми же технологиями вооружились реваншисты. Они с большим удовольствием раскручивают в эти дни драму жителей Киранца, остающихся без домов, магазинов и автомойки "из-за политики Баку". Сняты трогательные ролики, переведенные и распространяемые по свету через диаспору. Не будем спорить - лишиться дома (и даже магазина) это, конечно, драма, и переживания людей можно понять. Мы вовсе не злорадствуем и не потешаемся над драмой соседей. Однако ситуация особая, и странно, что сами жители Киранца, тридцать лет проживавшие на захваченной земле, не были к ней готовы. Они наверняка были готовы к пожару или наводнению, но вот к восстановлению законных границ - нет. Возможно, они не знали, что жили на чужой земле. Хотя в это как-то слабо верится.

Правительство Армении уже признало, что документы на землю были выданы оставшимся без домов сельчанам незаконно. То есть не незаконно, а "по ошибке". До признания незаконности своих действий в Армении пока еще не дошли, но мы верим, что и это рано или поздно произойдет. Так вот, министерство юстиции РА в ответ на запрос журналистов опровергло мнение, что Азербайджану, мол, передаются "де-юре территории Армении". "Следует констатировать, что государственная регистрация соответствующих прав произведена на основании недостоверных данных. Эти регистрации не могут служить правовым основанием для утверждения о том, что данные территории считаются частью суверенной территории Республики Армения в силу факта государственной регистрации, основанной на неточностях", - говорится в ответе Минюста.

Переведем это на понятный язык: Минюст витиевато дал понять жителям приграничных сел (а дело Воскепаром и Киранцем вряд ли ограничится), что наличие у них документов на землю или недвижимость, выданных госструктурами Армении, не во всех случаях означает, что эта земля или недвижимость действительно принадлежат им. Дома и объекты строились вне пределов международно признанной территории Армении, и выдавать документы на владение землей никакой орган РА не имел права. Но выдавал. И на кого сегодня обижаться? Только на самих себя. Молодежь может этого не понимать, но старшее поколение жителей Киранца, те, кто на предназначенных для внешнего пользования роликах льют слезы и жалуются, знали, что делают. Просто не верили, что это не навсегда. А оказалось...

В трауре не только потерявшие дома, но и жители шести домов, оказавшихся впритык к пограничной линии. Снова, в лучших традициях армянской пропаганды используются дети, которые, мол, теперь не смогут ходить в школу, расположенную совсем близко от азербайджанских пограничников. Ну что же поделать - придется привыкать. И как, собственно, азербайджанские пограничники могут мешать получению юными жителями Киранца образования? Непонятно. Демонизация образа соседа настолько въелась в умы армянского общества, что вместо людей им видятся многоголовые чудища в форме ГПС Азербайджана.

Правительство успокаивает тем, что зато селу возвращаются 25 гектаров сельскохозяйственных угодий, которые были им недоступны. Ранее Никол Пашинян утверждал, что якобы под контролем Азербайджана находятся 170 квадратных километров земель, принадлежащих 31 армянскому селу, и требовал их вернуть. Он явно очень гордился этой своей пропагандистской находкой. Но у лжи, как известно, короткие ноги. Сегодня, в связи с ситуацией в Киранце неожиданно прояснилась судьба 25 гектаров из этих 170 квадратов. В соцсетях появилось видео, где жители села говорят о том, что эти 25 гектаров 33 года находились под контролем Армении, а сельчанам были недоступны из-за минных полей. То есть не мы, а собственные мины не позволяли армянам пользоваться этими угодьями. Думается, все 170 квадратных километров, о которых говорил Пашинян, имеют ту же начинку. Жители приграничных сел не могли там пахать и пасти скот не по нашей вине, зато благодаря нам эти земли теперь очищаются от мин и возвращаются в сельскохозяйственный фонд. Не плакать, а спасибо нужно сказать.

Вообще, интересно наблюдать за тем, как соседи сами же разрушают собственные мифы.

Азербайджан очень гуманен и терпелив, но он не может разбрасываться землями только из-за того, что за годы оккупации армяне там строили дома и хоронили своих умерших. Не нужно устраивать захоронения на захваченной земле, потому что рано или поздно они окажутся вам недоступны. Тем более, не нужно создавать мемориалы захватчикам, пусть даже для вас они трижды "освободители". Армянская пропаганда каждый раз вздрагивает, когда где-то на освобожденных землях сносится такой мемориал. Это происходит и будет происходить. Возвращающиеся в страну приграничные территории не исключение. Жителям Киранца не стоит утруждать себя призывами к мировой общественности и жалобами в международные инстанции. Армения, заселяя оккупированные территории, нарушила международное право, и взывать к нему не имеет смысла. Никаких мемориалов и памятников оккупантам на азербайджанских территориях не останется. Если эти могилы так дороги им, никто не помешает перезахоронить останки на своей, признанной миром суверенной территории и почитать сколько угодно. Ожидать от азербайджанской стороны "уважения к усопшим" не нужно - не тот случай, точнее, не те усопшие.

Еще один инструмент пропаганды, которым оппозиция Пашиняну пытается воспользоваться, это голод и блокада. Слава богу, в этот раз обвиняют в этом не нас, но мы помним, как армянство неоднократно разыгрывало эту карту. В начале 90-х миф Еревана о блокаде принес армянам успех в виде 907-й поправки. Во время акции экологов на Лачинаской дороге обеспечил им многомесячное внимание и сочувствие, однако результата не дал. Сегодня тема голода и блокады снова разыгрывается, теперь против самого Пашиняна. Антипашиняновская пропаганда сообщает о начавшемся в Киранце... голоде. Утверждают, что полиция не пропускает в село грузовики с продовольствием, и сельчане остались без хлеба и прочего. Осталось только призвать пропустить в село "святейшего" Зрбазана, чтобы он накормил сельчан манной небесной.

Сомнительно, что правительство решило уморить голодом Киранц. Да и на "наказание за бунт" ситуация не тянет. потому что не местные жители, а пришлые агитаторы мутили воду. Оппозиция просто решила поиграть на этой струне в расчете привлечь внимание мира, который упорно молчит. Когда-то получалось. Может, получится и теперь?..

Напомним, что 19 апреля комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейрамли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Гызыл Гаджилы (Азербайджан), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада. Согласована также необходимость принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы.