Пашинян уменьшил Армению – наконец-то

Автор: Лейла Таривердиева

Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян объявляет пресс-конференцию, население страны припадает к экранам и мониторам в надежде услышать хоть что-то обнадеживающее, что могло бы скрасить их мрачное настоящее и дать надежду на свет в конце тоннеля. Армяне все еще надеются, что дела их страны не так уж плохи и что премьер что-то знает, чего не хочет пока разглашать, чтобы граждане не поумирали от радости.

Никол Пашинян, конечно, много чего знает, о чем не может открыто говорить. Но все это вряд ли обрадует армянское общество. И в армянском обществе уже начали об этом догадываться. Особенно в свете недавнего требования Азербайджана о немедленном освобождении четырех наших неэксклавных сел. Вопрос других четырех сел будет решаться в процессе делимитации, но Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы должны быть освобождены безоговорочно и безо всяких переговоров. Такое требование Баку прозвучало после того, как Ереван начал педалировать тему якобы оккупации азербайджанской стороной 31 села на территории Армении. Недальновидность, некомпетентность, политромантичность и какая-то детская наивность Пашиняна и его команды вынудили соседа подкорректировать ситуацию в воспитательных целях. В ответ на фейк об "азербайджанской оккупации" Ереван услышал безапелляционное требование о немедленном возвращении четырех из восьми оккупированных Арменией сел. Этот вопрос не зависит от процесса делимитации, предупредили в Баку, дав понять, что собираются быть очень настойчивыми.

Придумывая новые тезисы или же прислушиваясь к чужим советам, Пашинян должен понимать, что даже самой неукротимой фантазии не справиться с неизбежностью реалий. Четыре села, о которых идет речь, расположены на маршруте стратегически важной для Армении магистрали Иран-Грузия. С освобождением сел она фактически потеряет эти коммуникации. Но с какой стати нас это должно заботить? Армяне утверждают, что египетские пирамиды и Великая китайская стена построены ими. Так что им стоит построить какую-то магистраль?

Пашинян, кстати, дыхание неизбежности уже ощущает. На пресс-конференции во вторник он стер с лица традиционную браваду и сказал: "Что касается коммуникаций, которые могут остаться за пределами юрисдикции Армении, то мы должны решить этот вопрос и создать коммуникации в пределах своей юрисдикции". Можно сказать, что неизбежность освобождения четырех оккупированных приграничных азербайджанских сел им уже принята. Это придется сделать, других вариантов нет. Можно еще немного поупираться, можно успокоить свое общество, говоря, что речь не идет о "сдаче" сел, что будет обмен. Но тот факт, что он намекнул на пресс-конференции, что делимитация начнется с Тавуша, говорит сам за себя. Никол знает, что четыре остающихся под оккупацией неэксклавных села должны быть безоговорочно возвращены. Он просто старается сохранить лицо. Однако в Баку его психологические маневры вряд ли оценят. Уже сказано, что эти села к делимитации отношения не имеют - так оно и будет. И процесс, по-видимому, начнется скоро. Пашинян, отвечая на вопросы журналистов, пообещал в скором времени посетить территорию, о которой идет речь, чтобы "оценить ситуацию на месте". "Я считаю, что мы должны проявить нашу заинтересованность в делимитации границы, чтобы решить этот вопрос как можно скорее. Делимитированная граница должна стать железной гарантией нашей безопасности", - сказал он.

Что ж, разумно. И чем быстрее, тем лучше. Чем больше армянская сторона затягивает решение вопроса, тем меньше терпения остается у Азербайджана. К тому же, когда Еревану дается время на размышление, он использует его не по назначению. Между двумя заседаниями комиссии по делимитации родился миф о 31 селе. Посмотрим, куда еще заведет армянскую сторону фантазия к следующей встрече.

Ереван и так потерял массу времени и возможностей, которые Азербайджан великодушно оставил ему после 44-дневной войны. Пашинян пошел на поводу у реваншистов, затем поводок перехватили французы. А тем временем, дела Армении усложнялись все больше. Прав политолог Сурен Суренянц, заявивший, что Армения находится "в гораздо худшей ситуации, чем непосредственно после 9 ноября 2020 года. И все это - результат непродуманной авантюрной политики Никола Пашиняна". Армянская сторона, считает он, должна была более решительно придерживаться трехстороннего заявления, хотя то было невыгодным для армян. Власти попытались изменить формировавшийся этим документом статус-кво, и эти действия Еревана сыграли против него же - повестка переговоров изменилась в худшую для него сторону, признал политолог Суренян.

Напомним, что в свое время гуру Пашиняна Левон Тер-Петросян предупреждал о том же. Его не послушались, и в результате Армения не только потеряла все захваченное, но и вынуждена сегодня трястись за собственную целостность. Кто-то мог тридцать лет назад вообразить такое? Никол Пашинян совершил ту же глупость, что и карабахский клан - попытался обыграть Азербайджан.

На вчерашнюю пресс-конференцию Пашинян пришел не с пустыми руками. Он принес с собой вырезанную из бумаги Армению. Этот (даже по форме) аппендикс региона он продемонстрировал сотрудникам СМИ, желая показать, что представляют собой признанные миром границы Армении. Отдельно Никол вырезал пимпочку, изображающую село Башкенд внутри территории Гебадеского района, каким-то непостижимым образом оказавшееся частью Армении.

При этом армянский премьер забыл проделать на бумажном аппендиксе восемь дыр, обозначающих эксклавные и неэксклавные села Азербайджана, остающиеся под армянской оккупацией. Непростительная забывчивость, однако.

Пашинян, отвечая на вопросы, вновь не удержался от фантазий, заверив, что четыре названных азербайджанской стороной села будут не возвращены, а обменены. Советуем армянам в это не верить. Еще в январе в интервью азербайджанским телеканалам Президент Ильхам Алиев заявил, что те села, которые не являются анклавами, должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану. По анклавным же селам должна быть создана отдельная экспертная группа, где вопрос и будет обсуждаться. В Баку армянского анклава не отрицают, в Армении же изо всех сил открещиваются от наличия на своей территории восьми сел, являющихся частью Азербайджана. Для чего отрицать неоспоримый факт? Анклавные образования создавались в интересах Армении. Не Азербайджану передавались армянские села, а азербайджанские села изолировались передачей Армении окружающих их земель с целью дальнейшего поглощения. Что касается армянского анклава, то армяне заселились в село Башкенд в конце 19-го века. "Арцвашеном" село стало только в 70-х годах прошлого века, а до того оно носило свое историческое название - Башкенд.

В январе армянская сторона постаралась не обратить внимания на слова азербайджанского лидера, но когда они прозвучали повторно в заявлении правительства, в более жесткой форме и с конкретным указанием подлежащих немедленному освобождению сел, в Ереване заерзали. Пашинян схватился за бумагу и ножницы. Кроме того, он вдруг вспомнил о правильной площади Республики Армения. Выступая на пресс-конференции во вторник, он признал, что квадратные километры, занимаемые Арменией, были округлены председателем Евросовета в его заявлении, сделанном в мае прошлого года после трехсторонней встречи. Мишелю передали цифры "29 743", а он по доброте душевной превратил их в "29 800", прицепив к Армении дополнительно 57 квадратов.

"Потом выяснилось, что цифры округлены. В том числе азербайджанская сторона обратила наше внимание на тот факт, что на сайтах государственных органов Армении территория Армении указана менее чем 29 800 квадратных километров", - смущенно признал Пашинян.

Вот спасибо, Никол Воваевич. Подтвердил, наконец, наши сомнения. Мы еще тогда обратили внимание на это несовпадение. В Википедии и даже на сайте президента Армении площадь страны значилась как 29 743 квадратных километров. Цифры "29 800" появились в Сети только после того, как были озвучены Мишелем. Причем, в заявлении главы Евросовета, округлившем территорию Армении в сторону повышения, была занижена площадь Азербайджана. Последнюю ошибку исправили, но приписанные армянам еврочиновником 57 квадратов так и остались за ними. И после этого почти год сам же Никол Пашинян озвучивал на каждом шагу ложные данные, требуя от Азербайджана признания территорий до миллиметра. Ошибаться может каждый, но премьер Пашинян не ошибался, он врал. Сознательно искажал реалии, зная правду. Он вводил в заблуждение и свое общество, и зарубежных партнеров Армении, тоже взявших за основу фейковую площадь страны и постоянно ею оперирующих.

Почему Шарль Мишель решил подарить армянам чужие квадратные километры, мы не знаем. Это странный поступок, особенно в такой ситуации, когда каждый сантиметр может быть причиной конфликта. А почему армянская сторона не стала настаивать на исправлении ошибки, не трудно догадаться. В расчете, что сказка станет былью. Или же в Евросоюзе армянам обещали помочь округлить эти цифры в реальности. Последнее не кажется нашим домыслом, если судить по тем действиям европейских покровителей Еревана, что мы наблюдаем все это время.

Что ж, вчерашнюю пресс-конференцию Николу Пашиняну стоило провести хотя бы для того, чтобы признаться в этой лжи. С 12 марта в армянском обществе стало на одну иллюзию меньше. И то хлеб...