Пашинян о делимитации границ с Азербайджаном

Делимитация азербайджано-армянской государственной границы может начаться с Тавушской области.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции для местных СМИ.

"Не исключено, что процесс делимитации начнется с Тавушской области. При принятии решений по этому вопросу мы должны исходить из полного анализа ситуации", - заявил он.

Напомним, что 7 марта на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась седьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий. Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

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