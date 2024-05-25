Государственная граница - Азербайджан пишет новейшую историю региона

Автор: Лейла Таривердиева

Хорошие новости стали для нас обыденностью. Мы получаем их почти что ежедневно, они стали частью нашей жизни.

Накануне стало известно, что азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных села Газахского района. Эта новость не вызвала бурных эмоций, а была встречена со спокойным осознанием того, что все идет отлично. Все идет так, как нужно, все проблемы решаются, и процесс будет продолжаться до тех пор, пока последний квадратный метр азербайджанской земли не будет возвращен истинным хозяевам.

Напомним, что 19 апреля комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейрамли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Гызыл Гаджилы (Азербайджан). Договоренность была достигнута с целью приведения этих участков в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

За прошедшие недели на основе геодезических измерений на местности по координатам линии границы было проведено уточнение и составлен Технический протокол о результатах совместных полевых работ, содержащий Протокол-описание прохождения соответствующей линии границы. 15 мая состоялась очередная, 9-я встреча комиссий, на которой был согласован вышеуказанный Технический протокол и подписан соответствующий документ.

По итогам этой работы была определена линия границы протяженностью 12,7 км и обеспечено возвращение Азербайджану 6,5 квадратных километров территорий, принадлежащих четырем селам Газахского района.

Встречаясь 10 мая с вернувшимися в Шушу гражданами, Президент Ильхам Алиев заявил: "Сегодня одним лишь нашим требованием, не прибегая к каким-либо иным средствам, нам возвращаются четыре села Газаха. Возвращаются одним моим требованием, и так и должно быть. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам. Мы - ведущее государство на Кавказе, мы ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах, и все должны считаться с нами. Как Армения, так и стоящие за ней внешние круги, которые дают им ложные обещания, пожалеют, если не будут считаться с нами".

Четыре села возвращаются Азербайджану без единого выстрела, а делимитация и демаркация проведены на наших условиях. И это, подчеркнул глава государства, наша очередная победа.

Это действительно большая победа. Хотя жители Азербайджана не вышли с флагами на улицы, а спокойно отправились на работу и на учебу, это не значит, что мы не осознаем, что стали свидетелями очередного исторического события - между Азербайджаном и Арменией впервые начала формироваться настоящая, со всеми атрибутами государственная граница. Надо сказать, что для Армении это событие является даже еще более важным и символичным, потому что эта страна, появившаяся на Южном Кавказе в начале прошлого века, до сих пор не имела государственных границ вообще, как и государственности в этой географии. Семьдесят лет две республики просуществовали в составе СССР, имея между собой административное разграничение территорий. После распада Союза административные границы не получили статус государственных по причине развязанной Арменией войны и оккупации. Тридцать лет границ между Арменией и Азербайджаном не существовало, существовала лишь линия соприкосновения. И только после 44-дневнй Отечественной войны и освобождения Азербайджаном своих территорий создались условия для делимитации и демаркации.

Пограничные вопросы начали в определенной мере решаться азербайджанской стороной сразу после войны. Напомним о продвижении азербайджанских постов на участках границы в районе озера Гарагель Лачинского района, в районе Зодского рудника в Кяльбаджаре, в селе Шурнух Губадлинского района. Эти участки еще будут в дальнейшем согласовываться, делимитироваться и демаркироваться. 12-километровый участок границы в Газахском районе стал первым, где армию с обеих сторон сменили пограничники.

Нынешняя победа, как и все прочие, не была преподнесена Азербайджану на блюдечке. Она досталась ему нелегко. Пришлось преодолевать истеричную пропаганду соседей и их покровителей, пережить провокации на условной границе, угрозы санкциями и прочие неприятности. Но отступать Баку не собирался, о чем ясно заявил Президент в интервью местным телеканалам в начале этого года. "Там есть анклавные и неанклавные села, - отметил он. - Четыре неанклавных села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану. Что касается анклавных сел, то необходимо создать отдельную экспертную группу и обсудить. Мы считаем, что все анклавы должны быть возвращены. На дорогах, ведущих в эти анклавы, должны быть созданы условия для возвращения людей, которые там проживали". Президент Азербайджана также предупредил, что "мы не отойдем ни на шаг от наших позиций, занятых после мая 2021 и сентября 2022 года".

В ответ на эти слова премьер-министр Армении Никол Пашинян начал выступать с сумбурными заявлениями. Откуда-то появились армянские села, якобы контролируемые Азербайджанской армией аж с Первой карабахской войны. Постепенно количество этих сел выросло до 31-го, а площадь "оккупированных" территорий - до 170 квадратных километров. Эти нарративы перекочевали в проармянскую западную пропаганду, хотя обвинения не были ни чем обоснованы. Целью кампании было вывести в приоритеты не возвращение Азербайджану его сел, а некий обмен территориями, нивелировав таким образом тему армянской оккупации. Это был плод творческого воображения Пашиняна. У Армении очень креативный премьер-министр, но выдумка не принесла соседям бонусов. Азербайджан очень твердо стоял на своем и не собирался вступать в какие-то бессмысленные дискуссии и обсуждать какие-то обмены.

Весь мир и Армения в том числе, знают, что Президент Ильхам Алиев слов на ветер не бросает. Если им что-то сказано, это обязательно воплотится в жизнь. Предупреждения Еревану никогда не уходили в никуда, и предупреждение о необходимости возвращения теперь и анклавных сел тоже, непременно, обернется реальностью. Никакие жалобы и демагогия не помогут. И, надо сказать, в Армении это, по всей видимости, уже начинают осознавать.

Обратите внимание, как быстро были решены все вопросы с освобождением территорий четырех сел Газахского района. Несмотря на весь шум и слезы, граница была определена и демаркирована. Появление на ней пограничников окончательно лишило недовольных делимитацией лиц пространства для маневра. Все, что было им доступно, это традиционное вредительство и вандализм.

Очень важно отметить, что начавшийся процесс приветствовался всеми, даже опекунами Еревана. Никто не посмел высказать какого-либо недовольства или вмешаться в пограничные вопросы. Шумные протесты и беспорядки принципиально не замечались. Потому что все, что делает Азербайджан, делается исключительно в рамках международного права. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайджан не оккупирует ни метра международно признанной территории Армении, ни одного населенного пункта. Нам не нужно чужого, но и свое мы никому не отдадим.

Времена территориальных подарков ушли в прошлое и больше не повторятся. Поэтому Армении стоит внимательно прислушаться к заявлениям азербайджанского лидера касательно четырех остающихся под армянской оккупацией эксклавов Азербайджана. Если Президент сказал, что они должны быть возвращены, значит, Баку своего добьется. И лучше не пытаться возражать. Чтобы не было больно.