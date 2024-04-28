Позитивные шаги на границе были сделаны не благодаря, а вопреки внешним акторам

Намечается очень серьезный прорыв в переговорах, очень серьезные шаги в достижении взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном. События последних двух недель показывают, какую работу провел Азербайджан, в том числе для того, чтобы убедить Армению в необходимости конструктивности. Похоже, период затягивания времени подходит к концу. Об этом можно судить и по заявлениям Никола Пашиняна, и по договоренностям касательно делимитации и демаркации границы. Это выдающийся момент - то, что стороны начинают работать друг с другом, совместно решать общую проблему. Если такой постконфликтный этап проходит успешно, как правило, позитивные процессы начинают нарастать как снежный ком.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По мнению юриста-международника, есть повод для оптимизма в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном. Установка первых после распада Союза пограничных столбов на азербайджано-армянской границе - это важное событие. Наш собеседник не считает серьезным препятствием позитивному развитию процессов происходящие в Армении протесты по этому поводу.

"Еще одним знаковым событием с точки зрения будущего региона является вывод российских миротворцев и закрытие Российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме. Эти события снимают все вопросы, касающиеся утверждений, что карабахский конфликт якобы не завершен. Больше всех об этом говорила армянская сторона. И теперь не осталось никаких оснований отрицать, что мы находимся уже не в конфликтной, а в постконфликтной ситуации. И хорошо, что это признают и региональные игроки. Если нет миротворцев, значит, нет и конфликтной ситуации. Все происходит в правовых рамках и по взаимной договоренности", - сказал Макили-Алиев.

Юрист считает очень важным, что отношения Азербайджана и России строятся на правовой основе и все договоренности между этими странами соблюдаются. Так было в 2011 году, когда завершился договор о Габалинской РЛС. Тогда воинский контингент России тоже был выведен без эксцессов. Так же и сейчас - все договоренности соблюдены, ситуация не конфликтная, в пребывании миротворцев на территории страны необходимости больше нет.

"Теперь главное - продвигаться по пути деэскалации, выстраивать отношения между Азербайджаном и Арменией такими, какие они должны были быть после развала СССР. Они изначально должны были быть мирными, в рамках территориальной целостности государств, в рамках тех границ, которые достались бывшим союзным республикам в наследство. Так бы все и было, если бы не подъем армянского национализма и сепаратизма, если бы не было этнических чисток азербайджанцев в Армении и Карабахе, если бы не было оккупации. К сожалению, история не всегда выстраивается так, как нам хотелось бы. Но сложившаяся ситуация показывает, что если правильно выстраивать политику, можно, преодолевая трудности, добиться позитивных результатов. Как говорится, через тернии к звездам", - отметил юрист.

Очень хорошим опытом отказа от неконструктивных подходов, по мнению нашего собеседника, было решение Армении отозвать свою кандидатуру на проведение СОР29 в пользу Азербайджана. А теперь возвращаются села. Армения, подчеркнул юрист, становится договороспособной не в результате прекращения давления извне, а вопреки ему. И это очень важно. Позитивные шаги были достигнуты не благодаря, а вопреки внешнему давлению на Ереван. Это давление на Армению оказывается постоянно и отличается большим количеством акторов. Давление и политика Азербайджана оказались более действенными. Именно политика Баку помогла Армении стать более договороспособной, считает Макили-Алиев.

"Ереван сегодня начинает делать то, что лучше для самой Армении. То, что приведет ее к лучшей экономической ситуации, к более целесообразной политике, к конструктивизму и осознанию своей роли в регионе. Азербайджан, образно выражаясь, это взрослый в комнате, который заставляет детей вести себя хорошо. Конструктивность позволит Армении отказаться от политики, которая вредит ей же самой, от вредоносной мифологии. Как результат, будут налажены отношения с Турцией и Азербайджаном. Армения, наконец, начнет использовать свое географическое положение для развития связей на региональном уровне и получения от этого преференций. Экономические преференции у армянской стороны всегда приносились в жертву мифологии. Мифы о былом "величии", о том, что Армения была больше, чем она есть, или может стать больше, чем она есть. Мифология, с одной стороны, поддерживала иллюзию величия, а с другой - нарратив о том, какие армяне бедные и многострадальные. Армения начинает от этого отказываться, и это положительный шаг. Без вмешательства и давления извне Армения станет более независимой. Но по-настоящему что-то для нее изменится тогда, когда она научится жить в мире со всеми своими соседями.

После полного завершения конфликтной ситуации интересы двух стран начали уже в чем-то совпадать. Азербайджан не заинтересован в том, чтобы Грузия или Армения оказались под сильным влиянием региональных или внерегиональных игроков. Сотрудничать с независимыми странами нам намного легче. Есть примеры регионального сотрудничества. Например, так сотрудничают страны Балтии, страны Вышеградской четверки/

Если между Азербайджаном и Арменией не останется конфликтных вопросов, их внешнеполитические курсы будут идти параллельно. Чем конструктивнее и рациональнее соседи, тем легче государству процветать самому и помогать процветать своим соседям", - резюмировал доцент Гетеборгского университета.

Лейла Таривердиева