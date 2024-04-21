Армения ратифицировала Алма-Атинскую декларацию – и обратной дороги нет

Алма-Атинская декларация от декабря 1991 года закреплена в качестве основы процесса делимитации границ, который, наконец-таки, стартует между Азербайджаном и Арменией. Согласно достигнутой 19 апреля на встрече соответствующих комиссий двух стран договоренности, в процессе делимитации стороны будут основываться на этом документе, и данный базовый принцип будет зафиксирован в проекте Положения.

Отметим, что об административных границах бывших союзных республик как основе межгосударственных границ Азербайджан говорит не первый год. Армянская же сторона, рассчитывая получить что-то большее, предлагала основываться на различных сомнительных картах. Однако теперь в Армении заявляют о своей "дипломатической победе", утверждая, что Еревану, мол, удалось добиться признания Азербайджаном советских границ. А оппозиция, которую Никол Пашинян снова переиграл, еще настойчивее заговорила о неких оговорках, с которыми Армения ратифицировала декларацию и которые должны быть применены.

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил политолога, профессора Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшана Ибрагимова.

"Армяне могут говорить все, что угодно. Они нуждаются в дешевых победах. Нам же дешевые победы не нужны. Мы одержали свою главную победу, а все остальное - это просто процесс. Азербайджан никогда не отказывался от Алма-Атинской декларации, данный документ всегда был основой, начиная с 1991 года. Его как раз не воспринимал всерьез армянский истеблишмент, вспомнивший о декларации только после войны 2020 года. Должен отметить, что Азербайджан - не ирредентистская страна. Мы не стараемся присоединять к себе территории соседей. Единственное, что нам нужно, - это вернуть свои земли. И мы их возвращаем", - сказал он.

Алма-Атинская декларация, о которой так много сегодня говорят, была подписана через несколько дней после встречи в Беловежской пуще, где главы России, Беларуси и Украины заключили соглашение, по которому СССР прекращал свое существование, отметил политолог. А встреча в Алма-Ате (ныне Алматы - ред.) это был цивильный развод, так как нужно было обговорить все вопросы и с другими республиками, бывшими частью Союза.

"Развод" с согласия сторон состоялся по принципу uti possidetis juris. Это принцип международного права, означающий, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе административными единицами в составе других государств. Согласно этому принципу, административная граница территориального образования становится международной границей нового независимого государства. Первоначально этот принцип применялся к бывшим колониям. Например, можно видеть, какие границы у бывших колоний, а ныне независимых государств Африки - они в основном прямые. Тот же принцип применялся при распаде СССР и Югославии. Административные границы между республиками стали международными", - сказал профессор Сеульского университета.

Как отметил наш собеседник, армянская оппозиция, и сегодня выступающая против Алма-Атинской декларации, говорит об оговорках, с которыми Армения ратифицировала данный документ. Реваншисты утверждают, что оговорок было десять, и одной из них является условие, что в СНГ могут вступать помимо союзных республик и автономные образования, которые провели референдум и якобы полностью в соответствие с законами СССР стали независимыми. Тут подразумевался, конечно, Карабах. Но вот в чем проблема - то, что делается внутри парламента Армении, это личное дело Армении. Армянский парламент вправе принимать какие угодно решения. Но это не будет иметь юридической силы на международном уровне, подчеркнул политолог.

"Армянская оппозиция, конечно же, после достигнутых 19 апреля договоренностей, начнет еще сильнее давить на Пашиняна. Однако этим крикунам следует знать, что оговорки и поправки к международным документам должны иметь место непосредственно при его подписании. Потому что другие стороны должны быть осведомлены о том, к чему они присоединяются. В противном случае оговорки не учитываются.

Например, в 1998 году в Баку был подписан международный документ о создании нового Шелкового пути в рамках TRACECA. Азербайджан подписал его с оговоркой, что пока Карабах и другие азербайджанские территории оккупированы, грузы, поступающие из Армении или в Армению, либо пересекающие территорию Армении, не могут проходить по территории Азербайджана. Азербайджан фактически заблокировал участие Армении в TRACECA. Оговорка Азербайджана была принята всеми участниками, подписавшими документ. В том числе Арменией. И это отражено в документе. Но в Алма-Атинской декларации ничего об оговорках Армении нет. Подписавшие ее страны о них не были осведомлены, а задним числом такие правки в международные документы не вносятся. Все, что могла сделать Армения, - это не ратифицировать документ. Ратификация является переводом международных соглашений во внутреннее законодательство. И именно это произошло с Алма-Атинской декларацией в Армении", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева