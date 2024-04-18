Европейцы разочаровали армян – Еще раз об Алма-Атинской декларации

Автор: Лейла Таривердиева

Как-то приутихла в последнее время активность в лагере европейских армянофилов. Ожидалось, что весна станет периодом активного наступления на Азербайджан. Но уже середина апреля, а ничего судьбоносного с точки зрения армянских интересов не происходит. На проармянскую пропаганду в той же Европе потрачены немалые средства, а где результаты? Лобби красиво начало, но как-то быстро "сдулось". Наши соседи явно разочарованы, ведь расчеты были совсем другими. Вот только непонятно - почему. Это было ожидаемо. Это только армянской стороне, избалованной вниманием нечистых на руку внешних интересантов, кажется, что ее заботы являются заботами всего мира. В действительности же у мира и без Армении полно забот.

Армянская сторона очень долго и упорно искала способы узаконить результаты Первой карабахской войны, очень тщательно, под лупой разглядывала тексты законов советских времен. Очень уж армянам хотелось доказать, что сепаратисты действовали в рамках советской конституции и международного права, "отделяясь" от Азербайджана. Сегодня все эти бесплодные усилия - уже пройденный этап. Сегодня армянам приходится заниматься тем, чем они никогда не предполагали заниматься. Во-первых, границу между ними и Азербайджаном всегда для них рисовала Москва, они только тянули мамку за подол и подсказывали, что еще следует отщипнуть у соседей. Во-вторых, оккупировав значительную территорию Азербайджана, армяне полагали, что государственная граница будет и должна проходить по линии соприкосновения, то есть по границе оккупации, когда Баку, наконец, смирится с потерями и начнется делимитация. Наши соседи и подумать не могли, что настанет день, когда им придется беспокоиться о своих собственных границах. Да и никто не мог такого предполагать.

Сегодня Армения прилагает усилия к поиску возможностей оставить за собой хоть что-то из захваченного в 90-е. И в этих поисках она пытается искать себе союзников. К великому удивлению наших соседей, никто не хочет вмешиваться в вопрос определения границ между двумя странами. Даже союзники армян предпочитают дожидаться в стороне, когда Баку и Ереван сами разберутся. Что очень мудро и правильно. На дворе 20-е годы XXI, а не XX века, когда державы, исходя из собственных симпатий и интересов, нарезали границы на Южном Кавказе. Армяне остались мысленно в событиях столетней давности и ждут чего-то от Европы и Штатов. А те их разочаровывают и разочаровывают.

На днях их постигло очередное разочарование. Армянские журналисты обратились в представительство Евросоюза в Ереване и потребовали от европейских дипломатов ответа на вопрос "карты какого года международное сообщество считает легитимными и предлагает провести делимитацию границ с помощью этих карт".

Наверняка, в представительстве ЕС очень удивились такому вопросу. Откуда им знать о каких-то картах и, самое главное, международное сообщество не имеет права высказывать свое мнение по такому поводу, выбирать карты и вмешиваться в процесс. Армянские журналисты были очень разочарованы, получив следующий ответ: "Армения и Азербайджан подписали Алма-Атинскую декларацию 1991 года, согласно которой 11 советских республик заявили, что их административные границы могут быть и их международными границами. Это обязательство было подтверждено премьер-министром Николом Пашиняном и Президентом Ильхамом Алиевым в 2022 году в Праге. Это также является основанием для признания каждой из этих стран со стороны ЕС. Административная граница никогда не была международной границей, поэтому ее необходимо надлежащим образом демаркировать и делимитировать, но для нас основой является Алма-Атинская декларация, подписанная обеими странами... Что касается демаркации, то ясно, что это делается на двустороннем уровне, и мы поддерживаем решения, соответствующие положениям международного права и Алма-Атинской декларации".

Ну вот, опять про море, возмутились армянские медиа. И сдалась им всем Алма-Атинская декларация?.. Похоже, журналисты рассчитывали услышать от европейцев что-то другое.

Обращение к Алма-Атинской декларации нравилось армянам до тех пор, пока им не объяснили, что под "существующими границами" имеются в виду административные границы союзных республик, а не те, что начертила для себя Армения. В Армении утверждают, что административные границы с Азербайджанской ССР отличаются от тех, какими они стали на момент подписания декларации. То есть уже началось сепаратистское движение, в Карабахе прошел незаконный "референдум". Армяне считают тот "акт волеизъявления" законным и на этом основании утверждают, что в декабре 1991 года Карабах якобы уже не был в составе Азербайджана. Тот факт, что "новые границы" не были никем в мире признаны, нисколько наших соседей не смущает.

Отметим, что тогда же сепаратисты Карабаха обратились с просьбой принять их в СНГ. И, как поведал в интервью журналистам тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян, "президент России Борис Ельцин особо подчеркнул, что в будущем, видимо, необходимо будет рассмотреть данный вопрос". "Я не думаю, что это случайно оброненная фраза", - добавил Тер-Петросян.

Конечно, это не была случайно оброненная фраза, потому что Москва в тот период полностью поддерживала Армению в ее экспансионистской политике. Однако принять какое-то решение в пользу армянской сепаратистской клоаки Ельцин не мог, так как это стало бы прецедентом для российских автономий, и сама же Россия немедленно лишилась бы значительной части территорий. Это был бы сигнал для сепаратистов на собственно российских просторах.

Алма-Атинская декларация, которую забросил в дискурс Никол Пашинян и которую испуганно отвергают реваншистские круги Армении, это был просто политический документ, в котором не были обозначены подробности взаимодействия бывших союзных республик. Все это нашло отражение в последующем, в уставе СНГ, принятом в январе 1993 года. В статье 3 данного документа указаны следующие принципы взаимоотношений: "уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне; нерушимость государственных границ, признание существующих границ и отказ от противоправных территориальных приобретений; территориальная целостность государств и отказ от любых действий, направленных на расчленение чужой территории". Уточним, что в данном случае право народов на самоопределение касается присоединившихся к СНГ бывших союзных республик, а не армян, пожелавших повторно самоопределяться на территории независимого Азербайджана. А вот "противоправные территориальные приобретения" и "расчленение чужой территории" это как раз об Армении.

Еще одним, и самым шумным возражением армянской стороны, когда речь заходит об Алма-Атинской декларации, являются некие оговорки, с которыми Армения к этому документу присоединилась. Однако ни в самом тексте декларации, ни в сопроводительных документах ничего ни о каких особых оговорках Армении не говорится. Выясняется, что десять этих самых оговорок были сделаны во время ратификации документа армянским парламентом. То есть они фактически были сделаны армянами для самих себя и никакой юридической силы с точки зрения международного права не имели. Оговорки и правки не вносятся в международные соглашения задним числом. Подписала Армения декларацию без оговорок - и это единственный факт, который имеет значение.

"Оговорки, сделанные парламентом Армении при подписании Алма-Атинской декларации 1991 года, не были переданы депозитарию, следовательно, не имеют силы с точки зрения международно-правовых отношений", - заявил недавно в парламенте Никол Пашинян, отвечая на претензии оппозиции.

"Согласно международному и местному законодательству, когда страна делает оговорку, в соответствии с Венской конвенцией об этой оговорке также необходимо уведомить депозитария. Мы давно изучаем этот вопрос и зафиксировали, что Армения не уведомляла об этом депозитария. Поэтому с точки зрения международно-правовых отношений эти оговорки не имеют никакой юридической силы", - сказал Пашинян, заверив, что этот факт неоднократно проверялся и перепроверялся по его поручению.

Глава МИД России Сергей Лавров тоже высказался по этому поводу: "Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на административных границах между союзными республиками бывших СССР, в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью АзССР. Это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином Мишелем - без каких-либо оговорок, и это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха".

Тот факт, что делегация Евросоюза в Армении ответила на вопросы в таком же духе, весьма огорчило армянских журналистов. Не ожидали. Они не понимают, что происходит, и удивляются, почему европейцы не видят этих самых оговорок, почему не вспоминают о незаконном "референдуме" сепаратистов и почему... Этих "почему?" у наших соседей очень много.

У нас же вопросов нет. Мы все вопросы решили. И независимо от того, кто и что признает или не признает, кто и что подписывает, кто и что заявляет и обсуждает, сегодняшние реалии останутся неизменными. Это самое главное, и из этого, думается, исходят все. В том числе и делегация Евросоюза в Армении.