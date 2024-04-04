Гадание на картах Армении - предсказываем будущее

Автор: Лейла Таривердиева

К Николу Пашиняну поступило очередное обращение от незаконных поселенцев, проживающих в азербайджанских селах, все еще остающихся под армянской оккупацией. Не уйдем, говорят, не уступим, готовы рыть окопы и защищать родину любой ценой. Найди, говорят, Никол, другие пути решения вопроса, а территории не уступай.

Кто-то из этого обращения делает выводы о якобы мужестве и привязанности к родине этих суровых армянских сельчан. Но это только по незнанию матчасти. Кто же знаком с нею, понимает, что у армян нет осознания происходящего и они продолжают упорно отворачиваться от реалий, твердя старые мантры в новой ситуации. Мы допускаем, что молодое поколение незаконно проживающих в селах Азербайджана армян может не знать, что к чему, но седовласые дяденьки, возрастом вдвое старше карабахского конфликта, уж точно в курсе, что живут на оккупированных землях. И потому сопливое нытье о "родной земле", об "уступках", готовности "любой ценой" и прочем это лукавство, спектакль, рассчитанный на внешних наблюдателей и прочую заинтересованную публику. Хотя, надо сказать, отключать участки мозга, отвечающие за восприятие реалий, наши соседи умеют. Так что вполне возможно, что жители Аскипары действительно не осознают, на чьих землях на самом деле живут.

По большому счету, жители Республики Армения в своей массе не знают, где находятся, как сюда попали и почему никак не могут выбраться из проблем. А о границах своей страны осведомлены, наверное, вообще единицы. Потому что на разных платформах, в различных источниках армянские карты отличаются друг от друга. На тех, что публикуются на национальных сайтах, представлена одна картина, а на сайте ООН, например, совсем другая. И даже в архиве Организации Объединенных Наций карты Армении отличаются друга от друга. Чему же верить?

Гадание на картах Армении - это увлекательный процесс, по ним даже можно предсказать будущее этой страны.

Первая доступная карта, введенная в обращение в ООН, была предоставлена Арменией во время президентства Левона Тер-Петросяна в 1996 году. На карте так называемый "Нагорный Карабах" не был обозначен как часть территории Армении, да еще присутствовали исторические, азербайджанские топонимы. То есть город Ханкенди был указан именно как Ханкенди, а не "Степанакерт". В состав "НК" не были включены семь прилегающих к Карабахскому региону районов, так же оккупированных Арменией. Обозначены на карте были также два эксклава Азербайджана - села Газахского района. Нахчыванский Кярки, правда, был "забыт". Через год Ереван снова представил в Картографический департамент ООН карту Армении. На ней все оставлено как было, только рядом с названием Ханкенди уже появился "Степанакерт". Придя к власти, Роберт Кочарян тоже решил осчастливить картографический архив ООН обновлением. Однако карта, выставленная в 2004 году, ничем не отличалась от тер-петросяновской. При Серже Саргсяне Армения дважды направляла в Картографический департамент ООН свои карты. И на обеих не было никакого "Нагорного Карабаха", а была упраздненная НКАО. Так же раздражающе светились названия Ханкенди, Лачин (а не Бердзор), Агдам (а не Акна) и так далее. Остались на своих местах эксклавы Азербайджана, к которым прибавился и Кярки.

Армянские исследователи попытались найти другие карты в ооновском архиве в надежде, что, может быть, они хоть как-то отображают иллюзии армянства, но другие карты, как сообщается, оказались недоступны.

Необходимо уточнить, что структуры ООН не несут никакой ответственности за содержание представляемых странами карт. Об этом прямо говорится на сайте Картографического департамента. Структура не отвечает за те границы, которые решили бы нарисовать себе в Армении. То есть пришли Ереван карту, где в состав Армении включены две трети Азербайджана, она была бы опубликована. Так что дело тут не в "руке Баку", а в том, что властям страны-оккупанта во все времена приходилось ограничивать себя. Как бы не хорохорились в Ереване, как бы не стучали себя в грудь, там всегда прекрасно понимали, что совершили, мягко говоря, незаконное действие, результаты которого не могут быть признаны международным сообществом. Даже самые большие поклонники армян не смогли бы этого сделать, не нарушив при этом требований международного права и не создав опасный прецедент для самих себя.

Левон Тер-Петросян, руководивший оккупацией азербайджанских территорий, при правлении которого были совершены тяжкие преступления против азербайджанского народа, через короткое время после окончания Первой карабахской войны и подписания "Контракта века" понял, что никакого признания "арцаха" не будет. Поезд ушел, а Армению ждут большие проблемы. Если бы не осознание этих реалий, то первая карта независимой Армении на сайте ООН выглядела бы иначе. Когда Тер-Петросян попытался что-то исправить, его сместил карабахский клан. Однако Роберт Кочарян при всех его связях с Москвой и имевшихся гарантиях тоже очень быстро осознал, что Левон был прав. Ничто не предвещало того, что Армения когда-либо сможет смело раскрасить оккупированные территории в свои цвета. Сделав это, она немедленно докажет, что является оккупантом. Идея "от моря до моря" была похоронена, и началось продавливание темы "независимости". Армения должна была быть не при чем. Все манипуляции с картами, выставляемыми на всемирное обозрение, ограничивались указанием границ упраздненной НКАО и припиской к названию Ханкенди "Степанакерта". Большего страна-оккупант себе позволить не могла, чтобы не засветиться, хотя в мире и так всегда прекрасно знали, что азербайджанские территории оккупированы Арменией. Ереван старался не портить игру державам и не усложнять задачу покровителям. Ведь признай он территориальные претензии к Азербайджану, те не смогли бы ему открыто помогать. А Армения без опекунов это все равно что трехногий табурет.

То, что карты для сайта ООН и карты для внутриармянского пользования - это не одно и то же, понимал даже Серж Саргсян. При нем оккупация территорий Азербайджана вошла в стадию своего "расцвета", а мир все меньше и меньше хотел говорить об этом. Все нашептывало, что армянам можно расслабиться и начинать переход к следующему этапу, потому что результаты оккупации, пусть даже никем официально не признанные, уже необратимы. Но в армянских ушах громче звучали заявления из Баку, поэтому на картах появился эксклав Кярки. Армения хотела казаться белой и пушистой, признающей международное право. При всей застойности ситуации, в Ереване ощущали рост напряжения и очень боялись засветиться. На то, чтобы смело выложить на всеобщее обозрение свой взгляд на границы в регионе, у Еревана духа не хватило. Потому что в этом случае, повторим, даже могучие покровители не смогли бы защитить его от последствий.

Пришедший к власти Никол Пашинян не был так искушен в политтехнологиях. Как популист, он ляпнул лишнего и ускорил неизбежные процессы. За что армянский народ должен быть ему бесконечно благодарен. Теперь уже не придется мучиться, раздумывая, как выставляться на сайт ООН. Никол первым показал армянам правильную карту Армении. Не поленился, вырезал из бумаги и как наглядное пособие возит с собой повсюду. Без наглядного пособия донести что-то до умов многократно оболваненных масс невозможно. Потому как в многочисленные и нереалистичные карты Армении можно было играть только в одну игру - в дурака.