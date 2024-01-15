Азербайджан своего не отдаст – еще раз о картах

Автор: Лейла Таривердиева

Сколько десятилетий длятся переговоры между Азербайджаном и Арменией, столько лет в Ереване плодят мифы. Для соседей нормально выдавать собственные фантазии за реалии, пользуясь тем, что прочие участники встреч не станут все это опровергать. Так было практически все годы переговоров по урегулированию конфликта, та же практика перекочевала и в переговорный процесс между Баку и Ереваном после войны 2020 года. Всякий раз армянская сторона старалась навязать Азербайджану какие-то якобы достигнутые договоренности и якобы подписанные обязательства. И что примечательно - посредничающие стороны никогда не мешали этим фантазиям. Так же никто не стал опровергать официальный Ереван, когда после пятисторонней встречи в Кишиневе в июне прошлого года секретарь Совбеза Армении заявил о достижении договоренности использовать при делимитации карту 1975 года. Якобы это было обсуждено и Президент Азербайджана согласился.

С идеей относительно конкретной карты Никол Пашинян выступил накануне встречи, и армянская сторона попыталась придать ей какие-то правовые рамки. Ни Макрон, ни Шольц, ни Шарль Мишель не стали останавливать расшалившуюся фантазию Еревана. Пришлось это сделать азербайджанскому МИДу. В комментарии ведомства к заявлению Армена Григоряна сказано: "Армянской стороне хорошо известно, что ни на этих, ни на каких-либо других встречах не было никакой договоренности о проведении делимитации на основе какой-либо карты... В отличие от Армении, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор проводил с некоторыми из своих соседей, осуществлялся, согласно международной практике, не на основе какой-то специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех юридически значимых документов. Этот опыт можно применить и с Арменией. В этой связи полезнее было бы, чтобы Армения вместо того, чтобы настаивать на особой ссылке на карту 1975 года, начала работу по делимитации".

Тот же совет дал армянам Президент Ильхам Алиев, коснувшись темы карт в своем недавнем интервью местным телеканалам. Почему Армения так настаивает на картах именно 70-х годов, а не 40-х, 50-х или 60-х? - задался вопросом глава государства. Потому что в тот период наши исторические земли уже были переданы Армении. "Поэтому мы решительно возразили и возражаем против этого. К сожалению, не только Армения хочет принять за основу карту 1970-х годов, но и ее новая группировка, то есть "Армения плюс". Наша позиция очень справедлива и логична. Необходимо взять за основу либо политическую методологию, либо хронологию, или же нам не следует в целом строить свою работу на основе какой-то карты. Создана комиссия. Для активизации ее работы должны быть созданы экспертные группы. Пусть обойдут эти места пядь за пядью, установят эту границу, потому что сегодня наша граница носит условный характер", - сказал Президент Азербайджана.

Эти слова азербайджанского лидера вызвали всплеск различных фобий у соседей. Пропаганда увидела в сказанном угрозу целостности Армении и так далее.

Слово эксперту

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков:

"Я понял Президента Ильхама Алиева так, что переговоры нужно вести, исходя из фактической линии соприкосновения сторон, и двигаться шаг за шагом вперед. На тех участках, по которым не возникает споров, линия границы согласовывается и подписываются соответствующие протоколы. На тех же участках, по которым имеются споры, необходимо привлекать все карты и принимавшиеся решения, а не ограничиваться исключительно картами 1975 года. Ведь до того времени в пользу Армении были переданы тысячи квадратных километров азербайджанских территорий. Есть множество участков, которые в советское время передавались сторонам для прокладки дорог, выпаса скота, лесопользования, водопоя и пр. Не исключается, что делимитацию всей границы в короткое время завершить не удастся. Значит, переговоры следует продолжать. Ведь именно так обстоит дело с делимитацией армяно-грузинской или азербайджано-грузинской границами. Если же армянская сторона продолжит настаивать на картах 1975 года, то встречные предложения Баку о более ранних картах не менее обоснованы. Так что напрасно армяне истерят и преподносят слова Президента Ильхама Алиева как территориальные притязания и подготовку к агрессии. Президент Азербайджана предупреждает о недопустимости односторонних подходов и предлагает приступить к конструктивным переговорам и двигаться шаг за шагом вперед, нащупывая взаимоприемлемые компромиссы".

Все дело, думается, в том, что армянская сторона понимает свое плачевное положение. Как бы не выпячивали грудь в Ереване, там осознают, что отныне Армения будет только терять. Во всяком случае, в территориальном плане рассчитывать на какие-то приобретения ей не стоит. Азербайджан предлагает соседям прекратить заниматься ерундой и перейти к конкретным шагам. Вместо того, чтобы носиться с картами и ставить условия, армянская сторона должна была бы уже давно приступить к делимитации и решению связанных с ней вопросов. Известно, что у Армении есть пограничные проблемы также с Грузией, но согласовываются границы на этих участках не по каким-то картам, а на основе совсем других параметров. Та же практика используется Азербайджаном в пограничных вопросах с Россией и Грузией. Почему для Армении должно быть сделано какое-то исключение?

Армения, вероломно разрушив признанную ООН государственную границу Азербайджана в начале 90-х годов, самовольно перенесла ее вглубь страны и намеревалась двигать и дальше, а теперь хочет, чтобы все было как раньше до последнего квадратного метра, будто ничего между нами не было. Но так не бывает. Тридцать пять лет кровавого конфликта и оккупации это не шутка, это причина того, что ничего и никогда уже не будет как раньше. Если армяне хотят, чтобы все было как до первой войны, они должны на собственные средства вернуть освобожденным ныне азербайджанским землям тот облик, который они имели до оккупации. То есть сделать их такими, как раньше, своими силами провести разминирование, полностью возместить ущерб Азербайджану - и моральный, и материальный. И даже этого будет мало. Стерев с лица земли сотни городов и сел Азербайджана, Армения думает, что вправе торговаться с нами за какую-то пару ненаселенных квадратных километров на условной границе? Глупо и смешно.

После 44-дневной войны, когда Москва предложила в качестве источника делимитации карты Генштаба СССР 70-х годов, в Ереване поспешили отказаться, увидев в этом предложении хитроумный замысел Кремля. Армянские аналитики в один голос утверждали, что административные границы СССР не могут быть межгосударственными границами. Мол, советские границы это всего лишь разделительные линии, которые на протяжении существования Союза неоднократно менялись. Эта позиция исходила из того, что в первый послевоенный год армянская сторона еще рассчитывала, что ей благодаря заступничеству держав что-то да перепадет. Поэтому ухватилась за карты 20-х годов, явно не понимая, что делает. Когда ошибка была понята, Пашинян заговорил о картах 70-х - то о карте 1974 года, то 1975-го. То есть в Ереване никак не определятся, пытаясь найти наиболее выгодный для себя вариант. Там уже поняли, что территориальных приобретений не будет, но сама Армения вполне может понести потери.

Особенно умиляет аргумент армянских политиков и экспертов о том, что карта 1975 года очень выгодна нам, а мы, глупцы, этого не понимаем. Армяне делают большие глаза и удивляются, почему Баку отказывается от очередной пашиняновской идеи, когда она так ему выгодна? Интересно, а с каких пор в Армении стали так заботиться о выгоде Азербайджана? Пашинян старается ради наших интересов? Да ладно. Он "старается" и при этом утверждает, что нет никаких юридических обоснований принадлежности семи сел на территории Армении Азербайджану. Армянский премьер считает, что "после 44-дневной войны Азербайджан впал в эйфорию и думает взять как можно больше, а если возможно - все". Но он ошибается. Азербайджан не собирается брать все. Как сказал в последнем интервью азербайджанский лидер, если бы Азербайджан ставил такую цель, то не остановился бы в 2020 году, и никто не смог бы ему помешать. Пашинян и сам понимает, что это так. Сегодня он рассчитывает отсидеться за спиной французов или американцев, пока те будут чертить для нас границу. Но ничего такого не будет.

Карты 70-х годов определяли границы, от которых в начале 90-х отказалась сама Армения. Эти границы могли бы автоматически переместиться в наши дни, если бы не было факта армянской агрессии и оккупации, если бы десять тысяч квадратных километров азербайджанских территорий не были превращены в выжженную пустыню, а города - в руины. Если бы не было этнических чисток и геноцида азербайджанского населения.

Очень много "если", которые не позволяют армянской стороне рассчитывать на чудо.