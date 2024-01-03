Заявления о каких-то квадратных километрах, которые якобы Азербайджан оккупировал, совершенно необоснованны и голословны.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

"Давайте посмотрим на историю вопроса. На протяжении 28 лет территория, которую Армения, возможно, считает своей, находилась под вооруженной оккупацией вооруженных сил Республики Армения. Если вы посмотрите на карту, то южная часть нашей условной границы - с азербайджанской стороны это Зангиланский, Губадлинский и другие районы - полностью находилась под вооруженной оккупацией Армении. Соответственно, никакой границы между собственно Республикой Армения и Азербайджаном, или тем, что они называли так называемой "Республикой Арцах", не было. Это, конечно же, их оценка - что Азербайджан куда-то вторгся на их территорию. У нас совершенно другая позиция. Мы, наоборот, считаем, что часть азербайджанской территории до сих пор находится под оккупацией Армении. Речь идет о четырех селах Газахского района на севере армяно-азербайджанской границы, которые в начале 1990-х годов были оккупированы Арменией. Речь не идет об эксклавах, это села Газахского района", - сказал он.

По словам Амирбекова, помимо этого, есть еще три азербайджанских эксклава и один армянский, которые, соответственно, находятся под контролем противоположной стороны.

"Поэтому перед тем, как выдвигать какие-то голословные утверждения о том, что кто-то оккупировал мою территорию, я бы посоветовал нашим армянским соседям более серьезно отнестись к вопросу работы над делимитацией. Потому что единственным мерилом того, какая территория к кому относится, является это соглашение, к которому мы придем, о делимитации нашей будущей государственной границы. В отсутствие такого соглашения говорить о том, что кто-то что-то оккупировал - контрпродуктивно. Мы со своей стороны сделали все, чтобы продемонстрировать армянской стороне нашу искреннюю заинтересованность в том, чтобы довести эту работу до конца. И на последней встрече делегаций двух стран, о которой я упомянул, азербайджанская сторона предложила армянской рассмотреть и согласовать нормативные документы, которые положат основу для работы комиссии по делимитации. Это положение, регламент, а также вспомогательные документы, в том числе карты разных периодов, которые должны быть приняты обеими сторонами как точка отсчета", - добавил он.

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