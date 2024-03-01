Армения делает мирный договор заведомо нелегитимным - и вот почему

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В армянских СМИ прошла новость о том, что в самом начале марта Комиссия по конституционной реформе Армении обсудит вопрос о разработке новой Конституции страны.

Что ж, посмотрим, что именно планируется поменять в основном законе Республики Армения. Посмотрим, как эта страна будет приводить в порядок свое законодательство, чтобы подпись Никола Пашиняна под мирным договором с Азербайджаном была легитимной, а мы могли поверить в искренность противной стороны.

Декларация независимости и Конституция Армении, а также основанные на них другие ее законодательные акты и международные договоры, направленные на аннексию территорий соседних стран, делают любые подписываемые Пашиняном документы в рамках мирного процесса не соответствующими внутригосударственному законодательству, а потому рискующими не быть ратифицированными либо отмененными Конституционным судом. В этой ситуации (даже если отвлечься от исторического опыта) подпись лидеров Республики Армения ничего не стоит и не заслуживает доверия. Может, именно поэтому Пашинян так легко подписал Трехстороннее заявление, а затем отказался от его исполнения?

Но давайте обратимся к некоторых правовым документам Армении, которые мешают мирному процессу в регионе.

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР, "основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года", принял Декларацию о независимости Армении.

Совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и так называемого "Национального Совета Нагорного Карабаха" от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха" находилось в противоречии с действующими на тот момент Конституцией СССР, Конституцией Армянской ССР, Конституцией Азербайджанской ССР. Следовательно, оно не легитимно и не имеет юридической силы. Напомнив, что именно на этот документ опирается Декларация независимости Армении, задумаемся: а насколько, в таком случае, будет правильным считать легитимной саму эту Декларацию?

Сама Армения не раз нарушала положения собственной Декларации независимости. Например, Арменией была проигнорирована ст. 5 о том, что "Вооруженные силы Республики Армения могут быть использованы только по решению ее Верховного Совета". Ереваном не было получено согласие парламента на вооруженную агрессию против Азербайджана и оккупацию его территорий. Понятно, что в случае санкционирования агрессии парламентом Ереван бы "засветился" и дезавуировал свои экспансионистские намерения, поэтому постарался сделать все втихую. Но получилось это как-то "по-армянски". Агрессию и оккупацию признали практически все серьезные международные организации. Напомним о 4-х резолюциях Совбеза ООН 1993 года, резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № А/RES/62/243 от 14 марта 2008 года "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", резолюцию ПАСЕ 1416 (2005) "О конфликте в нагорно-карабахском регионе, решением которого занимается Минская конференция ОБСЕ" и мн. др.

В ст. 6 Декларации Верховный Совет Армянской ССР установил, что "Республика Армения как субъект международного права проводит независимую внешнюю политику, устанавливает прямые отношения с другими государствами, национально-государственными образованиями СССР, участвует в деятельности международных организаций". О субъектности Республики Армения и ее "независимой внешней политике" написано и сказано столько, что не хочется повторяться. Но следует обратить внимание на то, как армянство, а затем Армения последовательно на разных этапах своей истории меняли хозяев и обслуживали их интересы: Персия, Россия, а теперь и Франция. Кстати, попутно предавая хозяев и решая свои вопросы.

Так, к слову, приведу один документальный пример, обнаруженный мною в грузинских архивах. Еше в деле дипломатической канцелярии при Главноуправляющем Закавказским краем Российской империи от 4 июня 1824 года об Арзрюмском (Эрзерумском) купце Антоне Грикурове, изъявившем готовность армян-несториан действовать против персиян, содержится Докладная записка Тифлисского военного губернатора. В ней говорится о желании армян-несториан, проживающих в Персии близ Салмаста, принять подданство России и готовности их действовать совместно с Россией против Персии. Текст и смысл документа настолько ясны и однозначны, что вряд ли у кого-либо могут найтись аргументы и факты для его опровержения. Особенно интересным в документе являются пожелания армянского купца успехов России в завоевании Азербайджана, что свидетельствует о вековых устремлениях армян к завоеванию азербайджанских земель, переселению на них. Обращаясь к военному губернатору, купец Грикуров говорит: "...Письмо сие для вручения въ собственныя руки Патриарха, должно быть дано мне, которое отнесу къ нему, отправясь туда съ тремя проводниками, изъ коихъ одинъ мой переводчикъ. Я полагаю, что убеждениямъ Русскимъ поверятъ они весьма скоро: ибо уверены они въ непобедимой силе Российского войнства и надеются завоевания Адербиджана, близко коего имеютъ они жительство свое, после чего и они будутъ благоденствовать подъ скипетромъ Российского Монарха".

Будучи на протяжении всей истории своего существования в составе СССР дотационной республикой, Армения в ст. 7 Декларации определила для себя, что "Республика Армения обладает правом на долю национального богатства СССР, в том числе - золотого запаса, алмазного и валютного фондов".

В ст.11 Декларации записано, что "Республика Армения поддерживает дело международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". Ограничиваясь декларативными признаниями, Республика Армения и армянство не допускают перевода этого вопроса в правовую плоскость: открытия архивов, обнаружения "доказательств" рассмотрения его в международных судах. Интересно, как же она собирается налаживать свои отношения с Турцией?

Данная Декларация объявила себя основой для разработки Конституции Республики Армения, внесения изменений и дополнений в действующую на момент развала СССР Конституцию Армянской ССР, деятельности государственных органов, разработки нового законодательства Республики Армения (ст.12). Таким образом, очевидно, что все законодательство Республики Армения пронизано духом этой нелегитимной Декларации. Поэтому после принятия новой Конституции Республики Армения потребуется системное обновление для всех отраслей армянского законодательства.

Действующая Конституция Республики Армения была принята 5 июля 1995 года. В 2005 году в нее были внесены изменения, а 6 декабря 2015 года она была изложена в новой редакции. В ее Преамбуле подтверждается приверженность нелегитимной Декларации независимости 1990 года: "Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения".

Об "устремлениях" армянской стороны к миру свидетельствуют не только затянувшийся на три десятка лет Минский процесс (по армянскому законодательству Карабах находился все это время в составе Армении, а Армения вела переговоры в Минской группе), но и сегодняшние показательные "миролюбивые" заявления и выступления.

В октябре 2022 года в Праге лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве европейцев была впервые упомянута Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 года. В дальнейшем она упоминалась в Сочинском заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 31 октября 2022 года. Никол Пашинян делал заявления о готовности признать и признании территориальной целостности Азербайджана на основе этой декларации.

После того, как Тер-Петросян подписал Алма-Атинскую декларацию, Верховный Совет Республики Армения 18 февраля 1992 года ее ратифицировал. Однако во время ратификации, по утверждению помощника Тер-Петросяна Левона Зурабяна, армянский парламент принял 10 оговорок. Текст всех оговорок найти в сетях не удалось. Никола Пашинян витиевато опровергает факт наличия оговорок, заявляя, что "оговорки Армении на момент подписания Алма-Атинской декларации представлены не были". Обратите внимание: "на момент подписания", а не в процессе ратификации. Такая игра слов скорее в пользу факта принятия парламентом Армении оговорок. Время же принятия оговорок делает их юридически ничтожными для всех подписантов Алма-Атинской декларации как международно-правового документа. Эта оговорка имеет юридическую силу на территории Армении, но реализовать ее вне пределов страны невозможно. Вот еще одно свидетельство "профессионализма" армянских юристов.

Обнародованная Зурабяном 10-я оговорка гласит, что "второй абзац 13-й статьи (Беловежского соглашения о создании СНГ - Н.А.) после слов "открыт для всех стран СССР" дополнить "в том числе, для бывших автономных образований СССР, которые до принятия декларации Верховного Совета СССР "О прекращении существования СССР" провели всенародный референдум о провозглашении независимости, и на основе этого высший исполнительный орган властей автономного образования обратился в СНГ с просьбой о принятии в его состав".

Обнародование армянской властью указанных оговорок, хотя и не в ее интересах, но важно для истории. Всем понятно, для чего была принята эта оговорка, которая так и не была реализована в период оккупации азербайджанских территорий. Но в законодательстве же Республики Армения она осталась! И забывать об этом мы не намерены.