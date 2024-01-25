Страсти по Конституции в Армении: почему ее необходимо менять?

Автор: Акпер Гасанов

Вот уже несколько дней, как Армению сотрясают нешуточные внутриполитические бои. Поводом для их начала стало заявление, сделанное премьер-министром РА Николом Пашиняном 19 января при посещении министерства юстиции Армении. Если коротко, то Пашинян предложил принять новую Конституцию РА. Предложение свое он обосновал целым рядом аргументов.

"Мир меняется, неизбежно изменится и наш регион, изменится и поменяется также Республика Армения. К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить данную эволюцию, что само по себе нелогично, поскольку, остановив эволюцию, мы добьемся деградации, а в том, чтобы осуществлять управление в соответствии с государственными интересами Республики Армения", - сказал Пашинян.

Он уточнил, что это не только его личное мнение, но и мнение ряда коллег. При этом, он особо уточнил, что Армения нуждается в новой Конституции, не конституционных реформах. Тут стоит отметить, что все обещанные Пашиняном, после победы так называемой "шашлычной революции" реформы так и не были реализованы. Сейчас об этом даже смешно вспоминать, но сразу после прихода к власти он обещал, что армянская армия войдет в "двадцатку" сильнейших в мире.

Да, он уверял, что это произойдет до 2050 года. Но уже в 2019 году армянские эксперты были в шоке и от этого заявления своего премьера. Они еще тогда признали, что Воваевич превзошел самого себя в популизме, ибо нет у РА никаких возможностей для существенного рывка в вопросе увеличения боеспособности армии. Ну а после разгромного поражения армянской армии в ходе 44-дневной войны, в ходе которой с поля боя дезертировало свыше 11.000 армянских военнослужащих, о том обещании Пашиняна даже вспоминать не приходится.

Впрочем, как и о других его обещанных реформах. Понятно, что доведение населения РА до отметки в 5 миллионов человек- тоже популизм чистой воды. И вхождение армянской экономики в топ-50 в мировом масштабе- тоже. Соответственно, Пашиняну важно предложить нечто новое, дабы не оставаться в новейшей истории РА тем, по чьей вине началась 44-дневная война, закончившаяся военным, политическим фиаско РА и крахом всех армянских мифов.

И вот, мы видим новую попытку Пашиняна внести себя в армянскую историю. "У нас должна быть конституция, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал премьер-министр РА, отметив, что нынешняя парламентская форма наиболее приемлема с учетом демократических устремлений республики.

Как видим, в его речах нет ни слова о требованиях Азербайджана на сей счет. Но тут необходимо напомнить, что отвечая на вопросы турецкого агентства "Анадолу" в ходе интервью в конце сентября 2021 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения должна изменить свой основной закон, который включает необоснованные обвинения в адрес Турции. В декабре же прошлого года глава нашего государства сказал, что для заключения мирного соглашения власти Армении должны раз и навсегда забыть про Карабах и дать убедительные гарантии, что никогда впредь эта страна не прибегнет к реваншу.

Как видим, из Баку прозвучали обоснованные заявления. Действительно ведь нелепой выглядит ситуация, когда разговоры о перспективах подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном ведутся в условиях, когда 8 азербайджанских сел находятся под армянской оккупацией и когда в Конституции РА есть претензии на территории нашей страны и Турции. Армения обязана сделать реальные шаги, доказывающие искренность ее стремления к миру.

В своем микроблоге "Х" посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал: "Территориальные требования Армении к Азербайджану также зафиксированы в его Декларации независимости. Ее Конституция формально основана на этой Декларации". И это правда. Как правда и то, что территориальные претензии к Азербайджану прописаны и в Доктрине национальной безопасности РА.

На этом фоне уже прозвучало заявление министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна о том, что армяно-азербайджанское урегулирование является причиной намерения изменить Конституцию, будет большим преувеличением, Но, скорее всего, это были слова, рассчитанные на внутреннюю, армянскую аудиторию. Ведь, "реваншисты" в РА сейчас пытаются заработать хоть какие-то политические очки, заявляя о том, что действующая власть предает интересы РА. В реальности же, эти интересы, в угоду мифам, были преданы теми, кто предопределил Армении путь вражды с Азербайджаном, в результате чего она является ныне государством-лузером региона.