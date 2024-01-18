Анна Нагдалян в роли глашатая глупости: возбуждение от воспоминаний о мифе

Автор: Акпер Гасанов

"Я - Фунт, мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других. Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трёх месяцев...". Этот эпизод из романа "Золотой теленок" мне вспомнился после знакомства с очередным глупым заявлением, которое сделала в своем микроблоге X бывший пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На должность глашатая глупости, озвучиваемой армянским внешнеполитическим ведомством она была назначена в октябре 2018 года приказом тогдашнего главы МИД РА Зограба Мнацаканяна, которого и в самой Армении называли, мягко говоря, очень слабым дипломатом. Работать под началом посредственности, таков был удел А.Нагдалян. Но в том-то и дело, что на смену З.Мнацаканяну пришел Ара Айваязян, который был сопоставим по степени бездарности со своим предшественником.

Но и с ним сработалась мадам Нагдалян. Наконец, ее патроном успел побывать и Армен Григорян, бывший исполняющий обязанности главы МИД РА. Лишь с действующим руководителем армянской дипломатии Араратом Мирзояном, который получил данную должность из рук премьер-министра РА Никола Пашиняна за стойко перенесенное избиение в стенах армянского парламента, мадам Нагдалян не успела поработать. Да, до зицпредседателя Фунта она не дотянула, но ей также есть, о чем вспомнить.

Ведь эта дама успела увидеть дипломатическое и военное фиаско Армении. То самое фиаско, к коему она лично причастна. Мы же помним ее нелепые заявления того периода. Да, она направляла, в бытность главой пресс-службы МИД РА, поздравления лидерам карабахской хунты. Да, тому самому Араику Арутюняну, который сейчас находится под стражей в Баку в нервном ожидании справедливого суда над ним и иными бывшими лидерами хунты.

Она же, так и не получившая после увольнения с занимаемой должности нового поста, лепетала что-то про то, что ""арцах" доказал свою способность организовывать общественно-политическую жизнь страны, обеспечивать безопасность своего населения, а также брать на себя международные обязательства". В общем, работала ртом эта дама весьма усердно, явно удовлетворяя своих шефов. Но что в итоге? Где этот, воспеваемый ею, "арцах"? Лопнул этот проект, как мыльный пузырь.

Если бы мадам Нагдалян молча сглотнула, не напоминая о себе и о фиаско, к которому лично причастна, это было бы понятно. Более того, если бы она стала продвигать платформу мира, а именно готовность к нему имитирует ныне официальный Ереван, мы бы тоже не удивились. Но эта дама решила снова предстать в самом непотребном облике примитивного провокатора.

Знаете, чем она теперь решила возмутиться? Тем, что на предстоящих президентских выборах избирательные участки открыты и в освобожденном городе Ханкенди! Она самоудовлетворяется, называя его "степанакертом". А чтобы эмоции были еще ярче, она употребляет в своем посте и слово "арцах". То есть, фантазии и галлюцинации этой дамы никуда не улетучились и жить в реальном мире она попросту не способна.

И потому она лепечет о том, что Ханкенди является "городом-призраком". Чушь, конечно. Отсутствие в этом городе десятков тысяч армян, что почти три десятилетия жили на нашей земле с паспортами государства-оккупанта, не превращает Ханкенди в "город-призрак". Там и футбольный матч недавно провели между командами "Карабах" и "МОИК". Трибуны были переполнены. Да и в целом, город будет очищен от всего, что связано с периодом его присутствия под армянской оккупацией, превращен в красивый уголок нашей страны.

Что до "города-призрака", то таковым является Агдам. Его таким сделали армянские оккупанты, сравняв некогда цветущий населенный пункт в "Кавказскую Хиросиму". Причем, варварское разграбление Агдама имело место на протяжении всего периода его оккупации. Но сейчас туда вернулись истинные хозяева города и он вскоре также возродится, расцветет. Как бы не бились в истерике Анна Нагдалян и иные, ей подобные персонажи, которые, в жажде напомнить о себе, умудряются выставлять в нелепом свете не только себя, но и Никола Пашиняна. Который, как всем известно, неоднократно заявлял о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Так что, даже согласно позиции премьер-министра РА, Азербайджан правильно и делает, что проводит президентские выборы и в Ханкенди. При этом я вполне допускаю, что Анна Нагдалян может заявить, что и позиция Пашиняна для нее, такой никуда не устроенной и позабытой, уже не указ. Но это уже будет сугубо внутриармянская истерика. К реальному положению дел не имеющая никакого отношения.