Две пошлые склоки: Сейран Оганян в роли Анастасии Волочковой

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между армянским политикумом и скандалом, который разгорелся между российской бывшей балериной Анастасией Волочковой и российским же актером Никитой Джигурдой? Не спешите утверждать, что нет и быть не может ничего общего, ибо армянские политики на шпагат, аки Волочкова, не садятся и штаны с бывших балерин, аки Джигурда, не снимают.Схожести, как не удивительно, между ними есть.

Дело все в том, что после того, как в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской "Гитара" и в танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь, разгорелся настоящий скандал. В России уже потребовали запретить шоу балерины.Она, ясное дело,себя виноватой ни в чем не признает и винит во всем Джигурду, который "подло поступил".

Кто в этой истории прав а кто виноват- совершенно не интересная тема. Как и сами Волочкова с Джигурдой. Другое дело, что их склока очень напоминает ту, что имеет место ныне в Армении, но не между балериной и актером, а между политиками разной ориентации. Политической, естественно. Эти персонажи, ясное дело, в одной квартире оказаться не могут и целовать друг друга в разные места тоже не намерены.

Но вот обвиняют друг друга они жестче, чем Волочкова поливает проклятиями Джигурду. Вот, к примеру, депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Вагаршак Акопян возложил вину за "потерю арцаха" на бывших президентов РА и руководство карабахской хунты. Он на полном серьезе утверждает, что "после трагедии войны 2020 года "арцах" все же оставался армянским".

Он утверждает, что "деарменизация в "арцахе" произошла после "выборов" там".Бред? Безусловно. Ни какого "арцаха" в реальности никогда не было. Ни одно государство мира его не признало. И Акопян этого не может не знать. Как не может он не знать и того, что именно действующий премьер-министр РА Никол Пашинян, своими словами и провокационными действиями, сделал неизбежной 44-дневной войну.

"Карабах-это Армения и точка", орал он. Он же устроил провокацию на армяно-азербайджанской границе в товузском направлении, надеясь вовлечь в конфликт ОДКБ. Он же, в ходе 44-дневной войны, отдал приказ бомбить мирные азербайджанские города Гянджу, Барду и Мингечаур, что привело к гибели наших стариков, женщин и детей.Но все эти преступления , за которые Пашинян должен нести ответственность, не помогли ему.

Он вынужден был подписать трехстороннее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года. По сути, это был акт о капитуляции РА. Что, собственно говоря, потом и подтвердилось. Ибо, Пашинян принялся лепетать о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.К тому времени, армяне остались незаконно проживать только в Ханкенди и окрестностях.

И именно Пашинян спровоцировал антитеррористическую операцию в сентябре прошлого года.Вот и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в интервью отечественным телеканалам, справедливо указал на то, что поздравительное письмо премьер-министра Армении Пашиняна сепаратистскому режиму, отправленное им 2 сентября, стало переходом за красную черту.В первый раз, но был и второй раз.

"Еще до этого премьер-министр Армении официально признал Карабах территорией Азербайджана и неоднократно заявлял об этом. Что же, в таком случае, означало то поздравление?! И после 9 сентября другого варианта, конечно, не оставалось. Особенно если учесть, что против нас продолжался минный террор и накануне тех событий его жертвами стали несколько наших военных"., резюмировал тогда Президент Азербайджана.

Так что, чушь несет депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Вагаршак Акопян , стараясь оправдать нынешнее руководство РА. Но в том-то и дело, что не меньшую чушь несут и оппоненты действующей власти, так называемые оппозиционеры, в реальности же являющиеся членнами кружка сдувшихся воздушных шариков. Понятное дело, что они во всем винят действующую власть, наивно надеясь на свой внутриполитический реванш.

Вот и руководитель фракции "Армения" , экс-глава МО РА Сейран Оганян утверждает, что мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией быть не может, поскольку потерпевшие поражение в войне власти РА находятся под давлением. "Происходящее напоминает выпрашивание мира нами и принуждение к миру со стороны врага", сетует он.

Тут имеет смысл напомнить, что в апреле 2016 года он все еще находился на должности главы МО РА. И он своими глазами тогда увидел, как в реальности выглядит принуждение к миру. Азербайджанская армия, входе четырехдневной войны, впервые продемонстрировала РА, что есть военный путь решения конфликта. За четыре дня была освобождена территория в 20 квадратных километров, под наш контроль перешли важнейшие высоты.

Обнулены были мифы о "непобедимости" армянской армии и о "непроходимости так называемой "линии Оганяна". Сейран Мушегович, на пару с Сержем Азатовичемм, тогад день и ночь врали своему народу, отрицая очевидное. Но в итоге им никто не поверил, а спустя два года, по итогам "шашлычной революции" , их послали в пешее эротическое путешествие. Они до сих пор путешествуют по этому маршруту. Периодически обвиняя тех, кто их туда послал. И стороннему наблюдателю смотреть на всю эту склоку также противно, как и на разборки между Волочковой и Джигурдой.