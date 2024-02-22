Декларация о независимости и Конституция Армении выходят за рамки ее "внутреннего дела"

Законодательство государств, конечно, является их внутренним делом. Это вопрос, в который не может быть вмешательства извне. Но в случае с Арменией все не так просто. В Декларации независимости и Конституции Армении затрагиваются аспекты, подразумевающие претензии на территории других государств. И эти вопросы уже выходят за рамки "внутреннего дела" Армении.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Напомним, что в ответ на требования Баку внести изменения в государствообразующие законодательные акты Армении, содержащие территориальные претензии к Азербайджану, в администрации Никола Пашиняна заявили, что "законодательство Республики Армения является внутренним делом Республики Армения, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

Комментируя эти умозаключения пресс-службы правительства Армении, наш собеседник заметил, что если идти армянским путем, то каждое государство могло бы законодательно закреплять какие-то территориальные претензии или претендовать на какое-то имущество в других странах. И объявить все это своим внутренним делом.

"Ну, какое же это внутреннее дело? Когда страна претендует на земли или какие-то объекты на территории другого государства, его законодательство автоматически перестает быть его внутренним делом. Юридически закреплять в законодательных актах страна может только то, что находится в юрисдикции самого государства. Это означает, что юридические нормы, которые во внутреннем законодательстве Армении выходят за пределы ее территории и юрисдикции, не должны иметь правовой силы вообще", - сказал Макили-Алиев.

Доктор международного права подчеркнул, что в данном случае дело не в юридической силе этих норм, не в правовой части, а в том, что проблема находится в политической плоскости. Декларация независимости - это, прежде всего, политический документ. Армянская сторона, отметил он, утверждает, что стороны обговорили пункт мирного договора, согласно которому не могут ссылаться на свое законодательство. Это есть разделение на международное и национальное право, и невозможно ссылаться на свое национальное право для того, чтобы трактовать право международное. Но и тут все, опять же, не так просто.

"Токсичные положения в армянское законодательство были включены по политическим причинам, и это понятно. Еще раз подчеркну - дело не в юридической стороне вопроса, а в политической. Декларация независимости - это политический документ, определяющий политическую стратегию государства. Пашинян не вечен, и нужно уже сегодня сделать так, чтобы в будущем никто не смог, ссылаясь на этот политический документ, начать строить политику в соответствии с установками, нарушающими территориальную целостность Азербайджана. Именно поэтому Азербайджан настаивает на внесении изменений не столько в национальное законодательство Армении, сколько в политические основы армянской государственности. Эта идеологическая ошибка, допущенная армянской стороной в самом начале, и стала основой агрессии против нашей страны.

Именно этого Азербайджан старается добиться. Баку совершенно все равно, как формируется и как регулирует отношение внутри Армении ее внутреннее законодательство. Самое главное, чтобы оно не являлось политической основой для предъявления в будущем Азербайджану территориальных претензий или развязывания агрессии. Вот что означают требования Азербайджана. И в данном случае говорить о том, что внутренние юридические установки Армении никого не касаются, это не совсем правильно, потому что проблема не в юридической, а в политической, идеологической основе. И потому Баку над этим работает. Для достижения мира и согласия необходимо, чтобы у обеих стран не оставалось никаких политических и идеологических претензий к территориальной целостности друг друга. А Декларация независимости Армении как раз является препятствием на этом пути, и Азербайджан старается его устранить", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева