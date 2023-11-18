Токсичная Конституция Армении мешает миру – вот о чем должен подумать Госдеп

Автор: Лейла Таривердиева

Армения превращается в новые Васюки европейского разлива. Здесь впервые пройдет осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Этот реверанс в сторону Еревана сделан не просто так, а в знак поощрения за послушание и верность. Армения сегодня назначена любимой падчерицей Европы, и Украине с Грузией и Молдовой остается только нервно курить в стороне.

Никогда прежде в Армении никаких крупных международных мероприятий не проводилось. Не нужно искать никаких конспирологических причин - просто Армения не была нужна Западу, а в нынешней геополитике понадобилась. Ведь в регионе не найди лучшего инструмента для манипуляций и бессовестного политического маркетинга.

В пятницу для участия в сессии в Ереван прибыла председателем ПА ОБСЕ Пиа Каума. В Армении не привыкли принимать высоких гостей, и известного своими скандальными похождениями спикера Алена Симоняна прямо распирало от гордости. На встрече с Каумой говорилось, конечно же, об Азербайджане. Симонян поделился с гостьей, как пишут армянские СМИ, "видением Армении по установлению мира и обеспечению развития в регионе Южного Кавказа".

Надо сказать, армянская сторона очень старается вписаться в роль миротворца, которую ей дали в разыгрываемом в регионе спектакле западные покровители. В Ереване полюбили с глубокомысленным видом рассуждать о необходимости мира и добрососедства, о мирном договоре, который армяне готовы подписать прямо на коленках хоть сейчас, но злые азербайджанцы отказываются, вынашивая коварные планы. Европейцы слушают, развесив уши, и им видится нимб святости над головами Пашиняна и его команды. Слушая армянские излияния, чувствительные сердца чиновников из "просвещенной Европы" размякают и трепещут... Хотя, если учесть, что госпожа Пиа Каума до приезда в Ереван побывала в Баку и проводила встречи здесь, вряд ли улыбка мартовского кота на лице Симоняна могла ее обмануть.

Нас удивляет, что разговоры о мире, ведущиеся такой страной, как Армения, принимаются всеми за чистую монету. Но ничего удивительного тут нет. В первую очередь, конечно, тут стоит вопрос новой геополитики и надежд Европы прорваться в регион, минуя российские барьеры. Чего прежде ей никак не удавалось. Запад старается изо всех сил расчистить себе дорогу, что сделать будет проще, если ему удастся добиться заключения мира между Баку и Ереваном. А знают ли в Брюсселе и Вашингтоне, что подписанный Ереваном мир ничего не будет значить? Это будет бессмысленная бумажка, ничего не значащая для армянской стороны, потому что договор в том виде, в котором его будет готов подписать Азербайджан, будет противоречить основополагающим документам самой Армении. Понимает ли это Пашинян или его нынешние заступники? Если западные покровители в курсе дела, то не понятно, для чего вся эта возня. Азербайджан выдвинул в качестве основы договоренностей свои пять принципов не случайно. Эти пять принципов должны обездвижить Армению, территориальные претензии которой к соседям закреплены в ее Конституции. Конституция, как известно, считается основным законом любого государства. И если учесть, что в преамбуле Конституции Армении идет отсылка к Декларации о независимости, значит, Ереван просто лукавит и кривляется, изображая стремление к подписанию мира. Подпись Армении под таким документом не будет иметь никакой ценности, потому, что свою независимость она провозгласила в рамках "миацума", о чем говорит в самой декларации.

В Декларации о независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности".

То есть свою независимость Армения провозгласила, виртуально присоединив к себе территории Азербайджана. Кроме того, она документально оформила и претензии и на земли Турции, упомянув в тексте декларации так называемую Западную Армению. Эти положения остаются в данном документе и удалять их оттуда, как мы понимаем, никто не намерен.

В свою очередь, в преамбуле Конституции Республики Армения указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков...", и так далее. В самом тексте Конституции о Карабахе не говорится, но основана она, как указано выше, на общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости. Следовательно, основной закон Республики Армения закрепил как одну из основных целей армянской нации присвоение территорий соседнего государства. И теперь неважно, заявил Пашинян о признании территориальной целостности Азербайджана, или не заявил, что он под этим подразумевал и на каких квадратных километрах настаивает. Даже если Никол в глубине души понимает (на что хотелось бы надеяться), что в мире с Азербайджаном единственный выход для Армении, подписанный им межгосударственный договор будет объявлен недействительным в самой Армении, так как противоречит одиозным "общенациональным целям" армянского народа.

В Армении уже звучат оценки юристов, которые утверждают, что постановление парламента Армении от июля 1992 года поставило преграду перед любым международным или внутренним документом, в котором Карабах представляется как часть Азербайджана. Армянские юристы уверены, что это постановление делает заведомо недействительным мирный договор, о котором нараспев говорят в Брюсселе и Вашингтоне. Вероятно, в этом и кроется причина того, что два года простые и основанные на международном праве пять принципов, предложенных Азербайджаном, гуляют по инстанциям, появляются и снова прячутся за пазуху армянской стороной. Пашинян просто не может их подписать и превратиться в предателя национального масштаба.

Складывается достаточно странная ситуация. От Азербайджана Запад требует немедленного подписания мирного договора, обвиняя Баку в агрессивных планах и прочей чепухе. Подписание мира между Баку и Ереваном нужно самому Западу, чтобы поднять свой статус в регионе и потешить собственную гордыню. Конечно, мир нужен и народам региона. Но будет ли практическая польза от такого договора? Он в любом случае будет висеть на волоске. Даже если документ будет подписан, даже если Пашинян действительно очень захочет реализовать указанные в нем пункты, он не сумеет этого сделать. Потому что договор не будет ратифицирован парламентом Армении. Опять же, не потому, что этого не захочет сделать правящее парламентское большинство, а потому что это будет противоречить Конституции страны. В принципе, логично. Закрепивший "миацум" основной закон Армении не оставил Еревану выхода. Единственная возможность расширить пространство для маневра - это внести в Конституцию изменения и выкинуть из преамбулы упоминания о "воссоединении".

Вот о чем должен позаботиться коллективный Запад, если он действительно заинтересован в достижении реального и долгосрочного мира. Он должен не щекотать армянам пузико, а давить на Ереван с целью приведения Конституции в соответствие с международным правом. Иначе разговоры о мирном договоре так и останутся разговорами. Азербайджан не будет подписываться какую-то бумажку ради уязвленного самолюбия Запада. Он осознает все риски, и ему нужен документ, который будет реально работать. Отговорки Пашиняна вроде "видите, я подписал, но Конституция против" тут не могут считаться приемлемыми. Игры в мир это не настоящий мир. Необходим документ, который на международном уровне закрепит отказ Армении от территориальных претензий к Азербайджану и в определенной степени станет вакциной от будущих агрессивных планов армянской стороны. Судя по настроениям в армянском обществе и по тому, с какой легкостью манипулируют армянами внешние игроки, в нынешней ситуации никто Азербайджану таких гарантий дать не может. С какой же стати он сам должен брать на себя какие-то обязательства?

Не очень верится, что в том же Госдепартаменте, адресующем Баку различные страшилки, не в курсе деструктивных положений армянской Конституции. Держава, которая вмешивается в дела всего мира и пытается повсюду столбить себе участки, не может не знать, какие риски содержатся в национальной политике и национальном законодательстве Республики Армения. Поэтому все претензии к Баку ничто иное, как лицемерие и цинизм. Азербайджан не имеет механизмов заставить армян изменить их токсичную Конституцию, но западные заступники Еревана могут это сделать. Вот пусть и займутся, если мир на Южном Кавказе действительно кого-то на Западе интересует.