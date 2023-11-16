МИД Азербайджана ответил помощнику госсекретаря США

Односторонние и предвзятые высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, прошедших 15 ноября 2023 года, неэффективны, необоснованны и неприемлемы.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, сообщает в четверг Day.Az.

"Мы расцениваем эти слушания и выступления как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах. Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованны, но и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что касаясь последней ситуации в регионе и обстоятельств, которые привели к проведению Азербайджаном антитеррористических мероприятий, представитель Госдепартамента проигнорировал упоминание о главной проблеме, которая обусловила эти действия Азербайджана, а именно о незаконном размещении более 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил Армении на азербайджанских территориях вопреки нормам и принципам международного права, а также трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

"Кроме того, азербайджанская сторона неоднократно заявляла на всех встречах, в том числе с американской стороной, что упомянутые силы являются источником угрозы в регионе, и призывала к их немедленному выводу. Более того, американская сторона, говоря о важности продвижения мирного процесса, забывает упомянуть, что уже более двух месяцев Армения не отвечает на предложения Азербайджана по мирному соглашению, тем самым затягивая процесс. Несмотря на то, что именно Азербайджан является стороной, инициировавшей мирный процесс на основе базовых принципов, а также необходимость подписания мирного соглашения, включая демаркацию и делимитацию границ, открытие коммуникаций, помощник госсекретаря воздержался от упоминания того, что усилия, предпринимаемые в этих направлениях в течение последних 3 лет, были подорваны и сведены на нет Арменией. Азербайджан всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что было подтверждено и во время встречи в Праге 6 октября 2022 года. Азербайджан не только после 44-дневной войны 2020 года, но и на протяжении почти 30 лет оккупации своих территорий оставался привержен нормам и принципам международного права. Американская сторона, являющаяся одним из посредников, несет ответственность за то, что никогда не призывала Армению, являющуюся агрессором и источником дестабилизации в регионе, соблюдать международное право. США как сторона, поддерживающая сепаратистский режим, официально финансирующая его, будучи единственной страной, которая регулярно организует их поездки в США и встречи с официальными лицами, также несет ответственность за непредотвращение применения подхода двойных стандартов.

США, не являющиеся страной региона, своими шагами и заявлениями наносят удар по усилиям стран региона по обеспечению транспортной безопасности. Американской стороне хорошо известно, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из пункта 9 трехстороннего заявления 2020 года, подвигло Азербайджан к принятию решения о строительстве альтернативных дорог. Согласование порядка прокладки коммуникаций с соседними государствами, в том числе с Ираном по маршруту в Нахчыванскую Автономную Республику, является суверенным правом Азербайджана. На этом фоне Азербайджан в очередной раз подтверждает приоритет формата "3+2" (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран) для безопасности региона. Любые комментарии в этом направлении, ставящие под угрозу указанные усилия, неуместны

Что касается комментария Джеймса О'Брайена по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки, то, похоже, американская сторона вновь повторяет ошибку, допущенную в 1992 году с применением санкций в отношении Азербайджана, несмотря на то, что именно наша страна была государством, подвергшимся агрессии и оккупации. После терактов 11 сентября 2001 года, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом, в том же году американская сторона приняла решение временно приостановить исполнение 907-й поправки. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свое воздушное пространство и предложив логистические возможности, Северную распределительную сеть. Именно Азербайджан стал одним из первых государств, боровшихся плечом к плечу вместе с американской стороной в Афганистане. Азербайджан в то же время стал последней страной-партнером, покинувшей Афганистан. Но получается, что американская сторона всегда считала поддержку Азербайджана временной, однако не стоит забывать, что история может повториться. Столь безразличное отношение американской стороны по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки - недоброжелательный шаг по отношению к Азербайджану", говорится в комментарии.

Также отмечено, что высказывание "применение Азербайджаном силы подорвало доверие и вызвало сомнения в приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией" не имеет никакой ценности, учитывая, что жертвой почти 30-летней агрессии и применения силы стал именно Азербайджан.

"Азербайджан еще раз подчеркивает, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН имеет легитимное право использовать силу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Что касается заявления о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и "в наших двусторонних отношениях" не может быть "сотрудничества, как раньше", то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет в равной степени применяться и Азербайджаном. В таких обстоятельствах мы считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне из США в Азербайджан Более того, такой односторонний подход может привести к тому, что США утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.