https://news.day.az/politics/1595327.html Ален Симонян признал территориальную целостность Азербайджана - ВИДЕО
Ален Симонян признал территориальную целостность Азербайджана - ВИДЕО
Я признаю территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своей агитационной кампании, отвечая на вопрос, признает ли он Карабах в составе нашей страны.
Кроме того, отмечается, что один из граждан в ходе агиткампании партии в Шенгавите с верхнего этажа вылил на Симоняна воду.
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