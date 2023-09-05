Ален Симонян признал территориальную целостность Азербайджана

Я признаю территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своей агитационной кампании, отвечая на вопрос, признает ли он Карабах в составе нашей страны.

Кроме того, отмечается, что один из граждан в ходе агиткампании партии в Шенгавите с верхнего этажа вылил на Симоняна воду.