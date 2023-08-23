Пашинян критикует декларацию о независимости Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал декларацию о независимости Армении в 33-ю годовщину ее принятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам Пашиняна, он неоднократно перечитывал текст декларации до войны 2020 года и, особенно, после нее. Премьер признался, что восприятие текста до и после тех событий существенно отличалось.

"Критический анализ текста декларации показывает, что мы в итоге выбрали такой дискурс и содержание, в основе которого лежит формула, превратившая нас в часть СССР. Речь идет о региональной среде и конфронтационном дискурсе, который должен был все время держать нас в состоянии конфликта с соседями", - заявил Пашинян.

По словам премьера, этой декларацией Армения провозгласила курс на отделение от СССР, но также закрыла все дороги по выходу из него.

"Декларацией, принятой в конце XX в., мы приняли формулу, которая в начале XX в. привела нас к потере независимости", - считает Пашинян.

"И сейчас, в 33-ю годовщину Декларации о независимости, хочу подчеркнуть, что наша мирная повестка - это повестка независимости. Если у нас будет мир, то будет и независимость. Пока нет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона", - уверен Пашинян.